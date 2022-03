Alertan de frío y posible caída de nieve y aguanieve en las partes altas de Nogales

NOGALES, Sonora.- Derivado de la presencia del Frente Frío Número 39 que está propiciando lloviznas, posible caída de nieve y agua nieve a las partes altas, así como temperaturas de hasta cero centígrados, el Gobierno de la Ciudad emitió una alerta preventiva fin de evitar las enfermedades en las personas y los accidente por el uso de los calefactores ambientales.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, César Gómez Madrid informó que es muy probable que durante la madrugada de miércoles descienda la temperatura con posibilidad de que los charcos y el pavimento se congelen, por lo que pidió extremar precauciones al conducir.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema Meteorológico Nacional (Conagua), estas condiciones del medio ambiente permanecerán durante este día y la madrugada del miércoles, por lo que el funcionario hizo un llamado a los ciudadanos a protegerse y proteger a las personas adultas mayores y menores de edad, así como a los enfermos crónicos.

Termómetro marcará cero grados

El termómetro estará marcando cero centígrados en el norte y noreste del estado y de un centígrado bajo cero e incluso menores en la sierra limítrofe con el vecino estado de Chihuahua con posible caída de nieve, dijo.

La Coordinación Municipal de Protección Civil hace un llamado a no encender anafres ni braseros en espacios interiores y a extremar precauciones principalmente en las regiones de la frontera con Estados Unidos, del norte, noreste y en la alta sierra de Sonora.

La dependencia advierte no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubreboca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar abundantes líquidos, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

A pesar de que habrá poco sol y nublados constantes, sí se registrará mucho frío, por lo que la dependencia dio a conocer el protocolo a seguir para que los niños, ancianos y enfermos crónicos que son los más vulnerables en esta temporada invernal, se sean afectados en su salud por estas condiciones del clima que se tienen previstas para las próximas horas.

Instan a aplicar medidas para evitar accidentes

Por esos motivos de dependencia municipal insistió en que, desde el hogar o fuera de este, se apliquen las medidas preventivas para no propiciar accidentes por el uso de los calefactores ambientales, tales como darles el servicio previo a su utilización, abstenerse de generar calor con los braceros o anafres, además de mantener ventilada las casas para que los gases y humo no cause estragos en la salud.

Recomendó a la gente no salir de sus casas al menos que sea sumamente necesario, consumir muchos alimentos ricos en vitamina “C”, asistir al médico si tienen síntomas de enfermedades respiratorias, tales como tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de pecho, resfriado, dolor de cabeza, entre otros.

Pidió que si las condiciones lluviosas persisten y propicie el crecimiento de los arroyos, es necesario que los automovilistas y peatones tomen las debidas previsiones para que no se accidenten al transitar por calles, tales como la Tecnológico, 5 de Febrero, Avenida Obregón, 5 de Mayo, Jesús García, Reforma, Buenos Aires y Héroes, entre otras.