Albergues ya no tienen cupo en Nogales: Obispo

NOGALES, Sonora.- En Nogales hay unas 700 familias migrantes, que suman más de 2 mil personas, con lo cual se ha rebasado la capacidad de los albergues, señaló el obispo José Leopoldo González González.



Indicó que no hay espacios adecuados para atender desde el punto de vista hospitalario, alimentación y más allá, en trabajo o seguridad.



Propuso a la sociedad estar atenta para elegir espacios de acogida en la ciudad, que en comparación con otras fronteras no registra tanto flujo migratorio.



"A diferencia de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, que estoy en contacto con los obispos en esos lugares, ciertamente el flujo es mayor que en Nogales, pero me comentaba el padre Samuel, de Pastoral Social, que ya hay aquí 700 familias", comentó.



El obispo pidió respeto a los derechos humanos de los migrantes y de toda persona y no aprovecharse de las circunstancias.



"Todas las autoridades, todos los que tenemos trabajo de liderazgo, sea religioso, político, hay que ver por el bien común de las personas y podemos unirnos sociedad, iglesia, para buscar líneas de acción que favorezcan a los migrantes", expresó.