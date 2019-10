Agobian problemas a miles de familias de periferia nogalense

NOGALES.- Invasiones y abandono de viviendas, acumulamientos de basura y perros muertos en el arroyo, robos y problemas sociales como violencia intrafamiliar y niños en abandono, viven los residentes de la colonia La Mesa.

Ubicada a 18 kilómetros al Sur de Nogales, este fraccionamiento de interés social cobija alrededor de 3 mil familias, muchas de ellas empleadas en la industria maquiladora.

Pero también dentro de este sitio, vecinos manifiestan una fuerte falta de atención de las autoridades locales, además de falta de cultura de los vecinos que no se preocupan por hacer nada positivo para su colonia.

Dora Alicia Díaz llegó hace dos meses a La Mesa, se emplea en la industria maquiladora y rentó una casita donde vive a gusto pero a causa del mal olor ya está pensando en buscar otra parte donde vivir.

El problema es que diariamente, justo frente a su casa sobre un área verde y el Arroyo La Mesa, le tiran grandes cantidades de basura y perros muertos.

"Ahorita apesta y en la tarde es peor, en la madrugada que llego del trabajo me tengo que tapar las narices. Es muy molesto", platicó.

LE INVADEN 2 VECES

Recordó que compró la vivienda en 2016, cuando para vendérsela tuvieron que desalojar a unas personas que habían invadido la propiedad.

Limpió la casa y para 2017, cuando quiso mudarse tras vivir por años en la colonia Luis Donaldo Colosio, otra persona se había metido a la propiedad a vivir.

"Me enteré, me vine y di aviso al muchacho y le dije aquí están los papeles necesito mi casa porque me voy a venir en un mes, ya la había limpiado y aun así se metieron", recordó.

Para su suerte no batalló para que el inquilino se saliera, aunque sí le tuvo que dar un mes de gracia.

SIN AUTORIDAD

"Los que no tenemos tinaco qué vamos hacer, puras cubetitas, lo bueno que tiene unas dos semanas que llega, la sueltan como a las cuatro de la mañana, dos de la mañana y se va hasta las siete ocho de la mañana", platicó.

La vecina observa una falta de vigilancia de las autoridades para que trabajen más sobre el tema de la basura.

Y agrega que hay muchos vecinos que no se preocupan por mantener limpio el lugar donde viven y su tramo de calle.

CALLE DE LA AMARGURA

"Servicios públicos anda por la calle de la amargura, empezando con el tianguis, la gente viene y hace sus pesos y deja el cochinero y basura tirada, uno tiene que recoger aquí", expuso.

Don Esteban también informó que hay mucho "rata" suelto en la colonia y pide que pasé más la Policía.

DEJAN A NIÑOS SOLOS

"Hay muchos niños solos en la calle, mucha necesidad con los niños", resaltó la vecina.

También, continuó, hay mucha necesidad y el Gobierno le ayuda a la gente que no necesita, deberían fijarse a quién ayudan.

"Hay muchas personas que sí necesitan ayuda, pero le dan ayuda a los que no necesitan, yo nunca he pedido ayuda, pero falta que la autoridad se fije en quién lo necesita, hay muchas familias que necesitan el auxilio", contó.