Agente de Nogales ofrece apoyar a mujeres y niñas

NOGALES, Sonora.- Después de haber sido víctima de violencia de género y perder a familiares y amigas por este mismo motivo, la policía municipal de Nogales, Marisela Gutiérrez Álvarez, se ofreció a apoyar a mujeres y niñas a llegar seguras a casa, haciéndose viral por su valiente propuesta.

Fue hace días, cuando a través de sus redes sociales, la elemento de seguridad otorgó su número de teléfono, para invitar a cualquier mujer que se siente insegura a marcarle.

“Debido a la ola de lamentables pérdidas, feminicidios y niños perdidos, me permito dar mi número, por si un día te encuentras en peligro no dudes en llamarme, yo te ayudaré a llegar segura a tu casa”, escribió la agente.

Esta acción fue rápidamente compartida y reconocida por sus familiares, conocidos y amigos, quienes felicitaron a Marisela, por siempre realizar su trabajo de manera ejemplar.

Esto hizo sentir muy bien a la elemento, aceptó, además de que la incentivo a realizar aun con mayor energía e ímpetu su trabajo.

Desde el martes (26 de abril) que hice la publicación he recibido muchos mensajes; me felicitan, me dicen que es un valor fuerte el que tome, y en realidad he recibido muchas felicitaciones.