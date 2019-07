Afecta el bloqueo de vías al comercio exterior: Gil Nogales

NOGALES, Sonora.- Una afectación al comercio exterior al frenar el libre trasiego de mercancías, han provocado bloqueos sobre las vías del ferrocarril.



Juan Gil Nogales, administrador de la Aduana de Nogales, indicó que las manifestaciones que se realizan sobre las vías ferroviarias de la ciudad, impidiendo el tránsito tanto para Norte como Sur crean problemas al comercio exterior.



"Afecta en el sentido de la exportación al comercio exterior, es una afectación porque son cargas que vienen del interior, cargas de maquiladoras entre otras, sí afecta obviamente", consideró.



El funcionario señaló que hasta ahora la Aduana no ha intervenido como mediador porque no corresponde de manera inmediata.



"Hasta ahorita Aduana se ha mantenido al margen a la mejor otros grupos se han puesto a negociar", comentó.



Gil Nogales reconoció que cuando se registra un bloqueo que impide el libre trasiego de mercancías, representantes de empresas trasnacionales se comunican para ver qué sucede y se les explica la situación.



En el último mes se han registrado dos bloqueos en las vías ferroviarias, uno fue en protesta por el pago de pensiones y jubilaciones a ex empleados ferrocarrileros y el segundo contra altos cobros de la CFE.