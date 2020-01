Viven en China un Año Nuevo muy diferente: Maestra de la Unison

“Se vivió un Año Nuevo Chino muy diferente al de otros años, sin gente en la calle”, expresó Ma Yong Juan, maestra del idioma chino en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora, quien contó, su familia festejó la fecha en casa debido a la epidemia de coronavirus.

El día 25 es el festival del Año Nuevo en China, es una fecha muy importante en mi país porque la gente se reúnen con las familias, viajan y salen a divertirse a las calles, pero con esto tuvieron que pasar la fecha en casa, cancelaron las fiestas y fue un Año Nuevo muy diferente, definitivamente", comentó.

Aunque la familia de la docente vive en la ciudad de Cantón, lejos de Wuhan, donde se identificó el primer caso y ha habido mayor cantidad de contagios, Yong Juan todos los días se comunica con su familia para estar al tanto de su estado de salud, ya que le parece una situación muy preocupante la que se vive en China.

"Todos los días les llamó, les pido que no salgan y pregunto como están, lo bueno es que en mi familia casi todos son maestros y ahorita están de vacaciones, entonces no es necesario que salgan", externó.

En China, agregó, ante este tipo de situaciones tanto el Gobierno como la sociedad son bastante estrictos con las medidas precautorias que deben seguir, ya que de no usar cubreboca ningún ciudadano puede salir, entrar a un establecimiento o incluso siquiera tomar el Metro, lo cual ha ayudado a que hasta el momento se tenga controlado el virus en una zona del país.

En los 20 años que tiene en México, la maestra no ha visto ese tipo de cultura o al menos no de manera tan estricta, por lo que espera no lleguen casos del virus a este país, para que no se vean más personas afectadas.