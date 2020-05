Qué se puede hacer en la fase 1 de la desescalada en España

MADRID.-El Ministerio de Sanidad ha anunciado que varias provincias de España ya empezaron con la desescalada de la pandemia.

Pero, ¿qué actividades están permitidas dentro de la fase 1 de desescalada y qué es lo que no se puede hacer en esta etapa?

En esta fase inicial se autoriza la apertura parcial de actividades, en particular, "actividades económicas como las de pequeño comercio con cita previa o servicio en mostrador, restaurantes y cafeterías con entrega para llevar, actividades en el ámbito agrario, actividades deportivas, profesionales, alojamientos turísticos sin utilización de zonas comunes y con restricciones", entre otras actividades, dice el medio El Confidencial.

¿Puedo visitar a mis amigos?

La gente puede disfrutar de una mayor libertad de movimiento, ya que a partir de la fase 1 se permiten las reuniones de un máximo de 10 personas.

Esto sí, deben respetar las medidas de prevención, de higiene de manos y de distanciamiento interpersonal y, cuando no se pudiera cumplir con estas recomendaciones, recurrir al uso de mascarilla.

¿Cómo funcionan lo bares?

Los establecimientos pueden pasar de entregar comida para llevar a abrir por primera vez sus terrazas al aire libre en un 50 por ciento de su aforo, con una zona reservada para personas mayores y una distancia de al menos dos metros entre las mesas.

¿Cómo es el viaje en auto?

Pueden viajar más personas en el mismo vehículo -antes sólo se permitían dos- siempre y cuando sean convivientes; en caso de no vivir en la misma casa, tendrán que llevar mascarillas y solo podrá haber dos ocupantes por cada fila de asientos.

Compras en tiendas

La atención al cliente en tiendas es individualizada y respetando la distancia de dos metros y bajo cita previa.

El aforo está limitado al 30 por ciento y continuando con la distancia de seguridad y, en caso de que esta medida no se pueda cumplir, solo se permite la entrada de un cliente por vez.

También se fija un horario preferente para los mayores de 65 años.

Deporte

Las personas no profesionales también pueden disfrutar de la práctica de deportes en instalaciones deportivas al aire libre, aunque con cita previa y siempre que sean actividades que no impliquen contacto físico y que no sean piscinas.

Para los que son profesionales, se autoriza la apertura de centros de alto rendimiento "con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, con turnos".

¿Puedo ir al museo?

Ya pueden abrir los museos, aunque será solo para visitas, no para actividades culturales, y con "un tercio de aforo con control de aglomeraciones en las salas". Se retoman también el turismo activo y de naturaleza "para grupos limitados de personas" de 10 personas.

También se puede acudir a lugares de culto, cumpliendo con un aforo de un tercio del total de su ocupación y cumpliendo con las medidas de higiene, y la distancia.

¿Cómo son los servicios funerales?

Se autorizan los velatorios con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en espacios cerrados.

¿Puedo ira a un hotel?

Está permitido ir a un hotel cuando éste se encuentre en la misma provincia de residencia. Las restricciones operan en las zonas comunes, por ejemplo, está prohibido el uso de spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas o salones de eventos. Lo que sí se permitirá es el servicio de restauración exclusivamente para los clientes.