Los casinos online evolucionan hacia la realidad virtual

La industria de los juegos online ha experimentado un notable crecimiento estos últimos años debido a su rápida adaptación a las nuevas tecnologías. Uno de estos sectores que mejor ha sabido sacar provecho de este auge es sin duda el del casino online, el cual ahora ha comenzado a dar su próximo paso evolutivo: la realidad virtual.

Y es que los mejores casinos online ya comienzan a ofrecer juegos para los usuarios que posean dispositivos VR/AR y hardware compatible con esta nueva tecnología. Obviamente aún esta adopción está en etapas iniciales, pero todo indica que la realidad virtual “marcará el norte” esta próxima década y no solo en el sector de los videojuegos, también lo hará en el sector del entretenimiento (cines).



Un poco de historia sobre la evolución de los casinos online a la realidad virtual



Hablar de realidad virtual podría sonar muy innovador pero lo cierto es que esta tecnología en el sector de los casinos online comenzó a probarse hace unos 20 años. Vale recordar que para los 90’, algunos fabricantes habían lanzado dispositivos que ofrecían una cierta experiencia de inmersión tales como: el Headgear VFX1 de Forte, Virtual Boy de Nintendo y el Sega VR de Sega.

Sin embargo, no fue sino hasta inicios del 2000 cuando algunas de las importantes empresas de desarrollo de videojuegos, comenzaron a escribir software para dispositivos inmersivos. No obstante, para aquel entonces el hardware disponible no contaba con capacidades avanzadas para ofrecer una verdadera experiencia en realidad virtual.

A partir del año 2010, comienzan a llegar los primeros dispositivos capaces de brindar una completa experiencia VR/AR, uno de estos fue el Oculus Rift de Palmer Luckey. A partir de ese entonces y hasta la actualidad, numerosas empresas han estado lanzando dispositivos VR al mercado, entre los más populares tenemos: SteamVR de Valve, Oculus Rift de Facebook, PlayStation VR de Sony, Vive de HTC y Hololense de Microsoft entre otros.

En cuanto a los juegos VR de casinos online, estos han ido incursionando prácticamente a la par de la industria del videojuego en general. No está de más recordar los primeros juegos VR que fueron ofrecidos en los casinos en línea: Starburst, Gonzo’s Quest, Jack y Beanstalk. A pesar de esto, es importante reseñar que todavía son pocos los casinos online que ofrecen esta nueva tecnología.



Equipo necesario para jugar juegos online en realidad virtual



No cualquier equipo está apto u optimizado para jugar usando esta nueva tecnología, además de que se necesitan algunos periféricos extras. A pesar de que los proveedores de juegos online pidan una serie de requerimientos que varían unos a otros, por regla general el usuario debería contar con un ordenador que incluya mínimo:



• CPU Core i5 4590 o su equivalente en AMD con una velocidad base de 3,30Ghz

• Memoria RAM de 8GB

• Tarjeta de vídeo GeForce GTX 970 o su equivalente en AMD



También debe contar con algunos dispositivos extras tales como:



• Equipo de VR tales como: Oculus Rift, HTC Vive o Samgsung Gear VR.

• Audífonos

• Un controlador que cuente con botones y activadores (es muy recomendable, pues hay numerosos juegos que lo necesitan)