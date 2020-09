ENTREVISTA: Acepta vacuna Covid-19 por solidaridad, primer Mexicano en aplicársela en el mundo

MEXICALI, B.C.- Con valentía se ofreció a recibir tres vacunas contra el Covid-19 en fase experimental, bajo la convicción de no sólo criticar, sino actuar. Ernesto Herrera es el primer mexicano en recibir el antiviral.



“No todas las cosas se hacen por dinero, hay cosas que uno debe de hacer por el valor de la solidaridad humana y por ayudar a los demás”, fue la reflexión que compartió Herrera a sus hijos, quienes se rehusaban a aceptar que su padre expusiera su salud.



A inicios de septiembre cuando Herrera se enteró que la compañía Janssen buscaba voluntarios en España, país donde vive, para iniciar los ensayos clínicos sobre una de las vacunas más esperanzadoras.



Justo el Día de la Independencia de México, a Ernesto le aplicaron la primera dosis, de tres en Madrid, que hasta el momento, no ha provocado efectos secundarios, o siquiera una molestia, más allá de un ligero dolor en el brazo por el pinchazo.



LA PANDEMIA



Ernesto relató en entrevista exclusiva para Grupo Healy cómo se ha vivido la pandemia en España, uno de los países más azotados a nivel mundial por el Covid-19, experiencia que no dista mucho de la realidad mexicana, y bajacaliforniana.



“A España le ha pegado muy duro, tengo que decir que los políticos no han sabido estar a la altura ni en España, y casi en ningún lugar del mundo, se han quedado pequeñitos, no se diga en México”, criticó.



“No sabíamos a que nos enfrentamos, pero conforme aumentaban los contagios el asombro no paraba de crecer, en España estuvimos en cuarentena”, declaró Herrera.



Hace dos o tres semanas el ministro de sanidad español anunció que se iban a hacer los estudios de laboratorio de la vacuna Janssen, en Madrid, y en Santander, y el cachanilla quiso participar.



Me siento muy orgulloso, cuando fui a ponerme la vacuna, me estaba esperando un equipo de televisión de Telemadrid, me preguntaron si estaba nervioso, hice una reflexión, no estaba nervioso porque me sentía más orgulloso”, describió.