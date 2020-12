Cierran más de 40 países vuelos por temor a nueva cepa

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 40 países han restringido los vuelos procedentes de Reino Unido ante el temor de una nueva cepa del coronavirus altamente transmisible, pero México no ha tomado ninguna medida de prevención.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno no va actuar políticamente en este caso sin antes tener y revisar los elementos técnicos.

“No actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos; porque si depende de los políticos, pues entonces es: ‘A ver, hay esta variante de Covid en Inglaterra, ya salió en los medios, ya estos países están cerrando sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos del Reino Unido, vamos a hacer nosotros lo mismo’. No, no es así”, dijo en la mañanera.

Actualmente, al menos cuatro aerolíneas movilizan pasajeros con vuelos directos o escalas entre México y Reino Unido.

agencia reforma

Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió cautela, al señalar que no hay evidencias de que la nueva cepa agrave los síntomas o cause más muertes.

NO ES MÁS GRAVE NI MÁS LETAL: SSA

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía, indicó no se ha encontrado que la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido ocasione una enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal.

“Dado que no provoca una enfermedad más grave, no provoca la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o con los virus previos que ya se tenían identificados”, precisó.

Alomía Zegarra explicó que, con base a los informes de las autoridades sanitarias de Reino Unido, la identificación y circulación de esta variante puede tener al menos entre dos o tres semanas.

Aclaró que ésta no sólo se ha detectado en Reino Unido, sino también en otros países de las Américas como Estados Unidos y Brasil, según lo publicado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país europeo.