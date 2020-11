Arizona dice sí a despenalización de la mariguana para uso recreativo

PHOENIX.- Arizona ha dicho que sí al consumo de mariguana para fines recreativos, tras aprobarse la propuesta 207 durante las elecciones generales del martes.

Según conteos difundidos por Associated Press, el 59.8% ha dicho que sí, mientras que el 40.2% que no. El 85% de los votos han sido escrutados y según especialistas no cambiaría el resultado.

Con esto la posesión se vuelve legal cuando los resultados de las elecciones se certifican en aproximadamente un mes y las ventas deben comenzar en mayo próximo.

Los votantes de #Arizona aprueban la Prop. 207, que legaliza la marihuana recreativa en el estado, informa AP.

Qué dice la Ley

Con esta aprobación, la Ley permitiría la posesión, el uso y el cultivo limitado de mariguana por parte de adultos de 21 años o más.

Asimismo enmendaría las sanciones penales por posesión de mariguana.

Sigue prohibido fumar en lugares públicos, además de que impondría un impuesto especial del 16% sobre las ventas para financiar programas públicos y entre otras cosas eliminaría algunos delitos de mariguana.

Cualquier persona de 21 años o más puede comprar, poseer y consumir legalmente una onza de mariguana. Pero fumarlo en lugares públicos seguirá estando prohibido.