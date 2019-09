Ven afectaciones por políticas migratorias

ÚLTIMA PARTE

CIUDAD DE MÉXICO.- La política migratoria emprendida por el Gobierno mexicano bajo presión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, beneficiará el tráfico de migrantes, dicen activistas y expertos en la materia.

Aunque durante los 90 días de prueba por el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos se aseguraron tráileres con cientos de migrantes y Marcelo Ebrard Casaubón, canciller mexicano, ha dicho que se procederá legalmente contra los transportistas, los traficantes dominan las rutas alternas que utilizarán los centroamericanos para intentar cruzar la frontera entre Guatemala y México hacia Estados Unidos.

“Regresaremos al esquema de coyotaje para pasar por la selva y lugares donde no pueden ser fácilmente detectados”, dijo Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, en Estados Unidos, en entrevista para Grupo Healy.

Ebrard dio algunos números: Sólo por los primeros cuatro tractocamiones detenidos al inicio del periodo de prueba -con 785 personas a bordo- se pagaron a los traficantes 69 millones de pesos; entre 10 y 15 millones fueron comisiones que se pagarían en el trayecto por México y el resto en sus países de origen o al llegar a Estados Unidos.

El negocio, precisó, es “muy lucrativo”, pues los migrantes pagan 3 mil 500 dólares por un primer viaje y 5 mil si desean probar con un segundo intento, según informaron los mismos migrantes que eran transportados en los tractocamiones.

Cifras de altura

Pero los activistas, que desde años se dedican a trabajar en albergues de paso para los migrantes, tienen datos más alarmantes.

Fátima Mazú Sifuentes, encargada de un albergue ubicado en la Ciudad de México, aseguró que las cuotas van de los 6 mil a los 12 mil dólares por persona, dependiendo si salen de sus países de origen o se enganchan en México.

“El impacto que esto (política migratoria) va a tener es sin duda en el tráfico de personas. Las personas están saliendo por determinadas causas de sus países, mientras no se ataquen esas causas, las personas seguirán saliendo y buscarán la manera de hacerlo”, expresó.

Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, coincidió en que la probabilidad de que el tráfico de personas crezca con la actual política migratoria es alto, principalmente en el corredor Veracruz-Tamaulipas, en el Golfo de México.

Y Mazú Sifuentes aseguró que desde mayo los migrantes empezaron a utilizar “La Bestia” como no se había visto desde 2014, cuando los operativos para evitar que usaran el tren lograron disminuir el número de personas que lo veían como transporte para llegar al Norte.

Evitar confrontación: AMLO



El 14 de junio, durante una de las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los convoyes de camionetas llenas de migrantes que salen de Guatemala rumbo a México en las noches.

“¿Por qué ha estado pasando esto por un año y no se ha frenado o no se ha descubierto?”, se le preguntó.

El mandatario contestó que su Gobierno tiene identificados 68 cruces de ese tipo en la frontera Sur, y agregó: “En todos vamos a tener vigilancia… es un plan para tener control en la frontera”.

La administración de López Obrador desplegó durante junio de este año a 26 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía Federal en las fronteras Sur y Norte, cantidad considerada por el mismo mandatario como no excesiva.

“Porque tenemos que evitar una confrontación con el Gobierno de Estados Unidos. Si nos confrontamos con el Gobierno de Estados Unidos podemos ganar, pero sería una batalla que nos costaría muchísimo… no queremos la guerra, la confrontación, tenemos que actuar con mesura”, afirmó.

Tony Payán opinó que la administración de López Obrador no tiene un plan claro sobre cómo responderá al compromiso con el Gobierno de Donald Trump.

“No tienen una idea clara de cuánto cuesta recibir , albergar, procesar, alimentar, dar seguridad social y asentar a cientos de miles de personas… López Obrador no tiene la menor idea de lo costoso de este proceso”, dijo.

Payán precisó que desde 2007 no se veían los números en el flujo migratorio que se registraron en mayo y que generaron la amenaza de aranceles para México de parte de Donald Trump.

El académico de la Universidad Rice agregó que, si los alcaldes de las ciudades fronterizas toman fondos locales para pagar el costo de la contención migratoria en el Norte, los ciudadanos mexicanos protestarán.

En julio, el Gobierno federal anunció que serían destinados 60 millones de pesos del Fondo Yucatán para los albergues del Instituto Nacional de Migración (INM), pues el Gobierno anterior dejó a las estaciones migratorias hasta sin drenaje.

Endurecimiento y muerte

A la par del endurecimiento de ambas fronteras, los migrantes se ahogan en el Río Bravo o mueren de sed ante la exposición a los más de 40 grados centígrados en el desierto.

Es el caso de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su bebé de un año y medio, Valeria, cuando desesperados por la espera de una respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos los padres de la menor decidieron cruzar el cauce del río.

Óscar y la niña se ahogaron en el Río Bravo cuando la corriente arrastró a la pequeña Valeria y el padre acudió a su rescate.

“Estamos secuestrando migrantes internamente. La frontera Norte está taponada, la frontera Sur ya se taponó con la Guardia Nacional, les estamos dando margen de maniobra nulo”, dijo Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana.

El experto coincidió en que la nueva política migratoria para evitar los aranceles de Estados Unidos beneficiará a los traficantes de personas en un contexto en donde la Guardia Nacional se parece más “a una patrulla fronteriza”, debido a que adquiere tareas de contención.

Payán, por su parte, consideró que en el proceso de negociación Marcelo Ebrard nunca entendió la personalidad de Donald Trump.

No ha habido un análisis sobre el error de Marcelo Ebrard que es no haber entendido muy bien a Donald Trump. Yo pienso que ahí estuvo mal informado, estuvo mal entendido el modus operandi. Trump es una persona bombástica, estrafalaria que le gusta amenazar, intimidar, amedrentar gente. Pudiera ser el equivalente a ‘un perro que ladra pero que no muerde’”, dijo.