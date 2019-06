Trastorno alimentario, no es cosa de jóvenes ni de ricos

HERMOSILLO, Sonora.- Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) no tienen distinción de edad, sexo, peso, raza o estrato socio económico. A pesar de ello, la atención médica en México, como en otros países, está prácticamente reservada para los casos graves, señaló la doctora Eva María Trujillo Chi Vacuan.



"Yo no trabajo en el sector público, hasta donde yo sé tiene los centros de atención, sin embargo, están tan saturados que usualmente nada más atienden las emergencias o las crisis, y no se da el seguimiento", dijo.



Trujillo Chi Vacuan es ex presidenta de la Academy for Eating Disorders (Academia para Trastornos de la Alimentación), que agrupa a especialistas de 61 países. Desde 1999, la doctora es además directora de Comenzar de Nuevo, una asociación civil con sede en Monterrey, Nuevo León, que ha atendido más de 770 casos de primera vez.





La especialista expuso que, al igual que en otras enfermedades, los trastornos alimentarios deben diagnosticarse temprano para tener mejores expectativas, pero son pocos los especialistas capacitados en esta área.



"En Latinoamérica hay países completos sin especialistas, y aquí en México tenemos ciudades grandes, completas, sin ningún especialista en trastornos de la conducta alimentaria", advirtió.



Se trata de enfermedades mentales que no tienen una sola causa específica, precisó, sino que se ven influenciadas por factores como la genética, el ambiente y el entorno socio cultural.



Incluso aún haciendo los padres su mejor esfuerzo durante la crianza, y haciendo todas las cosas bien, los hijos pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria " expresó, "porque son muchos los factores que en una forma muy compleja interactúan para su desarrollo".

Sin educación nutricional



Para el doctor Rafael Álvarez Cordero, uno de los mayores problemas relacionados con la nutrición en el País es que la mayoría de los mexicanos desconoce cómo se debe comer.



De hecho, afirmó, el 99% de la población carece de esta educación nutricional, y ello hace que en la cultura general se asocie el comer bien con comer en exceso.



Álvarez Cordero, cirujano y fundador del Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad, citó como ejemplo una situación cotidiana en los hogares mexicanos: "Se asocia el doblar la comida con una satisfacción, (se dice) ‘no me desprecie, cómase otro plato’, y eso se multiplica en todos los momentos".



Ambos especialistas coincidieron en que se requiere hacer más inversión preventiva y no sólo correctiva. Sin embargo, apuntaron, cuando se recurre a métodos de corrección como es la cirugía de la obesidad, se debe tener en cuenta que no es un problema que se resuelva sólo con una operación, sino con la suma de varios esfuerzos.



"Esto debe ser manejado integralmente por el cirujano, por los sicólogos, por los expertos nutricionales", consideró Rafael Álvarez, "de otra manera habrá mucha cirugía pero no muchos resultados. Y eso hay que entenderlo".