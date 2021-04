Senador del PRI pretendió cobrar 127 mde a Petróleos de Venezuela a través de Banca de Andorra: El País

MADRID.- El senador priista por Sinaloa Heriberto Manuel Galindo Quiñones quiso cobrar 127 millones de euros a la empresa petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de la célebre Banca Privada d’Andorra (BPA), reveló el diario El País.

De acuerdo al informe, el político fue socio de una firma uruguaya que firmó un acuerdo para asesorar en la ejecución de una planta eléctrica de la compañía pública Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) durante el último tramo del mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

El medio español dice que BPA se negó en realizar la operación entre la firma uruguaya y Galindo, bajo el pretexto de que sus clientes no se presentaron ellos –Galindo era considerado ex Persona Políticamente Expuesta (PEP)-- ni la documentación justificativa del negocio con la petrolera estatal venezolana.

En ese momento Galindo era secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, el órgano que toma las decisiones del partido tricolor.

El senador negó a El País haber tenido una cuenta en la BPA, pero admitió que fue accionista en un porcentaje que “no recuerda” de la firma uruguaya Mindaris. Su socio en esta empresa, sostiene, “fue un amigo mexicano que falleció”.

“Mindaris se creó, pero no desarrolló ningún proyecto. No puse ni un dólar. Ignoro si mi socio hizo gestiones con la BPA. No conozco el negocio del que me habla con PDVSA. Nunca estuve en Venezuela ni en Uruguay”, aseguró por teléfono.