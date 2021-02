Se manifiestan trabajadores de Cbta y Cbtis en el SNTE; exigen pago de 6 mdp en prestaciones

HERMOSILLO, Sonora.- Trabajadores de Cbta y Cbtis realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Sección 28 del SNTE, para exigir el pago de 6 millones de pesos, que se les debe en prestaciones desde el 2019.

Cuauhtémoc Robles Ibarra, representante de los trabajadores del Cbtis 129, de Villa Juárez, explicó que la institución no les ha pagado la nivelación salarial de los últimos dos años, situación que ha afectado a 300 empleados, de 6 municipios diferentes.

"Solicitamos una plática con el profesor Cesar Adalberto, secretario general de la Sección 28, por la falta de pago de un recurso que nos da el Gobierno del Estado cada año, ese pago se llama 'Nivelación Salarial', que es la diferencia de la zona económica 2, a la zona económica 3", explicó.

"El recurso del 2019 se debió pagar en febrero o marzo del año pasado y no se nos pagó, el del año pasado se debió haber pagado también en febrero de este año y aún no recibimos nada, por eso hacemos esto", dijo.

El académico lamentó tener que llegar a este tipo de acciones para poder conseguir una respuesta por parte del representante del SNTE, señaló, pero ya por otros medios le han solicitado un acercamiento y hasta ahora no ha habido respuesta.

"Venimos en estas condiciones porque ya le hemos pedido al profesor una reunión para que aclare esta situación y no la ha tenido, lo que nos orillo a esto, y no por decisión de nosotros, si no de nuestros representados, que son alrededor de 300 trabajadores", expuso.