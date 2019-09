Migrantes centroamericanos: Con la mira fija en EU

PRIMERA PARTE

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudio llena una solicitud de empleo en el modesto comedor de un albergue ubicado en la colonia Martín Carrera. En la mesa hay diversos documentos, entre ellos su carta que lo acredita como un migrante residente permanente para trabajar en México que le ha servido para poco, pues sólo por ser centroamericano los empleadores lo rechazan una y otra vez.

Claudio no es un migrante común. Desde 2008 salió de Guatemala con destino a Estados Unidos. Recorrió México en "La Bestia" cuatro veces; fue testigo de violaciones a mujeres por traficantes y por elementos de la Policía Federal, de asesinatos a sangre fría y de muertes accidentales de centroamericanos, quienes para dormir un poco se sujetaban con una cuerda al techo de un vagón del tren de la muerte.

“Despertabas y los veías colgados, ahorcados con la cuerda con la que se amarraron para dormir”, dice Claudio.

Aunque se encuentra legalmente en el País, desde diciembre busca trabajo sin éxito: Ha llenado solicitudes para puestos de limpieza, cocina, chofer; cuando todo parece ir bien, los patrones se percatan que se trata de Claudio Urzua, un guatemalteco que tiene un documento del Instituto Nacional de Migración (Inami) que no le sirve ni para abrir una cuenta en el banco y ningún otro trámite. Sólo para que la migra mexicana no lo deporte.

Para ello la administración de Andrés Manuel López Obrador ha dedicado recursos al programa “Sembrado Vida” en el Sureste del País, al mismo tiempo que ha desplegado la Guardia Nacional para detener y registrar a los indocumentados que se internan en suelo mexicano de forma ilegal.



Luego de concluido el acuerdo de 90 días entre México y Estados Unidos para disminuir la migración la reducción del flujo migratorio fue de 56% entre mayo y agosto.



Ebrard precisó que la migración cayó de 144 mil 266 migrantes en mayo a 63 mil 989 en agosto. El Presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el jueves que estaba “usando a México” en materia migratoria para mantener segura su frontera Sur.

Sólo Empleos temporales

Pero el total de migrantes centroamericanos que cruzan México no pretenden quedarse en el País, al menos no con una residencia.

El 24 de abril Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que el flujo de migrantes en tránsito por México hacia Estados Unidos se había incrementado exponencialmente a 300 mil en sólo tres meses.

Y Marcelo Ebrard Casaubón, canciller de México, explicó durante una conferencia de prensa que el reclamo principal que le hicieron sus pares en Estados Unidos durante la negociación para frenar la amenaza de Donald Trump de grabar con un arancel de 5% las importaciones de productos de México, fue que entre enero y mayo tenían 600 mil migrantes que cruzaron por México solicitando asilo.

Una de las principales premisas de la estrategia del Gobierno federal para frenar la migración hacia Estados Unidos es ofrecerles a los centroamericanos una opción de empleo para quedarse en México.

Para ello la administración de Andrés Manuel López Obrador ha dedicado recursos al programa “Sembrado Vida” en el Sureste del País, al mismo tiempo que ha desplegado la Guardia Nacional para detener y registrar a los indocumentados que de forma ilegal.

LLEGAR A EU

Pero, de acuerdo con expertos en el tema migratorio y activistas que desde años trabajan en albergues, los migrantes de forma natural buscarán llegar hacia Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano por retenerlos.

Fátima Mazú Sifuentes, una activista encargada de un albergue para migrantes en la Ciudad de México, asegura que los centroamericanos que cruzan por México traen un “chip” que apunta hacia el Norte, que será difícil contrarrestar: “Ellos lo quieren intentar y seguirá buscando llegar.

“Mientas no se ataquen las causas, la gente va a seguir pasando y va a buscar la manera de hacerlo, y quienes no tengan los recursos para hacerlo, lo van hacer de la forma más riesgosa”, explica.

Los 45 días que dio EU a México para mostrar resultados en el tema migratorio, son un pretexto para la campaña de reelección del presidente Trump.

“Es una posición de poder que está ejerciendo Donald Trump, que va de la mano con reelección. Él está apostando por ese voto duro que no quiere a los migrantes y no habrá ningún resultado que le sea satisfactorio, mientras no le dé votos. México puede decir ‘detuve 80 mil, 100 mil’, pero para Trump no será suficiente”, explica.

Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, considera que “por más muros”, humanos o de concreto en las fronteras Sur y Norte, la migración continuará.

“Buscarán rutas diversificadas, para intentase en territorio mexicano hacia Estados Unidos. Utilizan las rutas que están bajo el control de la delincuencia organizada, donde son violentados, sujetos a condiciones de indefención, violaciones, robos”, añade.

La masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en 2010 se dio en un marco de una política de endurecimiento de la frontera Sur de parte del gobierno mexicano, recordó.



“El problema que tiene México de generar resultados desborda sus capacidades institucionales. México no puede tener control de lo que pase en los países centroamericanos y terminará siendo responsable por algo que no puede controlar, pero es México quien está siendo evaluado, no los gobierno de Centroamérica. Es desafortunado lo que tiene que hacer en una relación tan asimétrica con Estados Unidos”, considera.



Hernández León precisa es probable que México tenga que aceptar el convertirse en el Tercer País Seguro.



“México no tiene las condiciones en muchos sentidos, materiales, sociales para ser Tercer País. Hay muchos problemas de inseguridad para que las personas huyan, no tiene las condiciones para garantizar esa protección internacional…muchas personas no quieren permanecer en México, están aquí, porque es un País de tránsito”, dice.



El gobierno mexicano ha sido enfático en su decisión de no aceptar una de las principales propuestas de Estados Unidos al inicio del acuerdo en junio.

El problema que tiene México de generar resultados (en 45 días) desborda sus capacidades institucionales. México no puede tener control de lo que pase en los países centroamericanos y terminará siendo responsable por algo que no puede controlar, pero es México quien está siendo evaluado, no los gobiernos de Centroamérica. Es desafortunado lo que tiene que hacer en una relación tan asimétrica con Estados Unidos”, considera.

Estados Unidos dio un primer plazo a México de 45 días para dar resultados.

La evaluación final se hizo a los 90 días del acuerdo migratorio.

En 90 días el flujo migratorio entre México y USA cayó 56%

Pasó de 144 mil 266 migrantes en mayo a 63 mil 989 en agosto.

DEPORTADO Y DESEMPLEADO

Claudio recuerda sus intentos por trabajar en EU.

Aunque logró cruzar la frontera en cuatro ocasiones, fue deportado y no tuvo tiempo de laborar allá, asentarse y formar un patrimonio.

En México anduvo “pecho tierra” entre los matorrales, escondiéndose de los federales, de la migra y de los criminales; evitó todo lo que pudo a los "coyotes" y cruzó por el desierto a Estados Unidos.

“Me deportaron cuatro veces. Una me agarraron en Brownsville (Texas), la segunda me agarraron en San Isidro, California; la otra en Pearson (Texas) y la última en San Antonio (Texas)”, narra.

Luego de sus intentos infructuosos se quedó en México a trabajar en casas de migrantes en Chiapas y durante los primeros años le fue bien: Llegó a conseguir un empleo fijo en el Sureste del País, incluso trabajó para un ayuntamiento como chofer y tuvo una hija con una hondureña, con la que vive actualmente.

Una triste realidad

Pero Claudio ha visto con el paso de los años cómo la realidad para los migrantes centroamericanos se ha endurecido, no sólo por los peligros del camino y los traficantes de personas que han elevado las cuotas, sino porque la xenofobia de los mexicanos hacia ellos se recrudeció a raíz de las caravanas.

Hoy Claudio, su mujer y su hija de 3 años viven de la caridad debido a la precaria situación que enfrentan.

“Hay que ser realista: El señor (Andrés Manuel López Obrador) tiene mucha voluntad de trabajar y por supuesto que no hará una sanación ipso facto de todos los gobiernos que ha habido, eso es mentira, va a salir y todavía va quedar… la migración nunca la van a poder parar.