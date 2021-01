Médicos sin cita acuden por las vacunas “sobrantes”

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de la Secretaría de Salud (SSA) reanudaron las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en las cinco sedes militares a las que personal médico acude para ser inmunizado.

Desde las nueve de la mañana, profesionales de la salud se dieron cita en el 23 Batallón de la Guardia Nacional en Chivatito, en espera de las dosis que se empezarían a aplicar alrededor de las 10:30 horas.

Sin embargo, más de 100 trabajadores del Sector Salud, tanto público como privado -quienes no están en las listas de vacunación- se formaron afuera del complejo militar con la esperanza de que al terminar la jornada de hubiera sobrantes y pudieran recibir la dosis.

Beatriz Mendieta, enfermera especialista adscrita al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, acudió a Chivatito con el anhelo de ser vacunada, aunque reconoce que no trabaja en un área Covid, pero sí ha tenido que atender a pacientes asintomáticos o que después de una prueba resultan tener el virus SARS-CoV-2.

“Por no atender pacientes Covid aún no estamos en las listas de vacunación, pero ha pasado mucho, que llegan pacientes, les brindamos atención y resulta que vienen con el virus, por eso estoy formada, a ver si alcanzo vacuna”, dijo.

La enfermera de 51 años pide a la población que se cuide y siga las recomendaciones de prevención como el uso del cubrebocas, lavado de manos y mantener la sana distancia.

“Hay gente que sigue sin creer, es muy difícil porque los hospitales están llenos, no sé con qué otras palabras se puede pedir a la población que se cuide, porque vemos las calles llenas y no es justo, porque uno vive con miedo de en cualquier momento puede resultar contagiado”.

MÁS DE 30 MIL VACUNAS APLICADAS

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento se han aplicado 32 mil 824 vacunas contra Covid-19, lo que significa que 61% de personal médico en México se ha inmunizado, se prevé que para finales de enero concluya la inoculación en los profesionales de la salud.

Personal médico que hasta el momento no ha sido solicitado por los diferentes hospitales hizo fila afuera de los centros de vacunación por más de siete horas en espera de alcanzar una dosis, como el caso de Beatriz Mendieta, pero el día de ayer no tuvieron suerte.

“Ya no alcanzamos vacuna, a eso de las dos o dos y media empezaron a salir los camiones que vienen con personal citado, o los de la Operación Chapultepec del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], y luego el personal del Ejército empezó a recoger todo, vimos como los módulos de vacunación quedaron vacíos y nos avisaron que ya no había dosis; hoy no hubo suerte”, comentó.

“Han sido 10 meses muy difíciles”

La enfermera resaltó que aunque no se consideran un área prioritaria, estos 10 meses de pandemia han sido muy complicados, porque por su cuenta deben adquirir el equipo de protección personal, además de que al enterarse que convivieron con un paciente que dio positivo a Covid-19 deben buscar la manera de realizarse una prueba.

Claro que se entiende que hay personal dedicado a pacientes Covid, qué bueno que se les esté vacunando, pero nosotros también estamos en riesgo, además por no ser un área prioritaria, si queremos equipo de protección, va por nuestra cuenta, como digo, es entendible, pero nosotros también estamos en riesgo y pues al saber que hay una vacuna buscamos la posibilidad de acceder lo más pronto posible”, dijo.

Beatriz Mendieta insistió en su exhortó a los mexicanos, llamó a que se cuiden, pues, con pesar, prevé que durante la primera quincena de enero se refleje un repunte de contagios como resultado de las fiestas decembrinas.

“Nosotros como personal de salud sólo nos queda reforzar medidas, porque en enero el repunte viene fuerte por las festividades, apenas empezarán a salir los casos y se saturarán más los hospitales, por eso espero que cuanto antes, podamos contar con la vacuna”, detalló la enfermera.