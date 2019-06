Inicia EU retorno de los migrantes a la frontera.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Estados Unidos comenzó a retornar el doble de centroamericanos por la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De entre 80 y 100 personas que devolvía a diario en promedio, el miércoles entregó al Instituto Nacional de Migración a 200 personas que solicitaron asilo político en Estados Unidos y que esperarán su resolución en la frontera mexicana.



"Acaba de subir a 200 personas ya los retornados", indicó Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del Municipio, que atiende a la población migrante.



Explicó que durante la mañana retornaron 100 personas y por la tarde otras 100, cuando generalmente enviaban un centenar en dos horarios durante el día.



"En la mañana pasaron 100 y en la tarde otras 100", detalló, pero no se especificó si dicha cantidad será permanente.



Desde el 21 de marzo pasado, Estados Unidos comenzó a retornar a centroamericanos por Ciudad Juárez y hasta el miércoles sumaban 4 mil 798 personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador.



El canciller Marcelo Ebrard defendió ayer las medidas que el Gobierno federal ha implementado en la frontera Sur del País para contener el flujo ilegal de migrantes.



"Lo que decidió el Gobierno de México es empezar un proceso donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes, por qué vienes y si quieres cruzar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que te vas a encontrar es que te vamos a decir no queremos que atravieses nuestro territorio, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro País", indicó a pregunta expresa.



Señaló que cualquier país del mundo tiene derecho a ejercer esa potestad y destacó que esa facultad está contemplada en la ley de migración. "Ese flujo no puede seguir así", dijo.