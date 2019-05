Hija del dueño de Reforma ligada a la secta sexual Nxivm

NUEVA YORK.-Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, fundador del periódico Reforma, compró una casa que era usada por la secta Nxivm, en Waterford, Míchigan, en celebraciones y rituales para su líder Keith Raniere, así lo dio a conocer el diario The New York Times.



En dicho inmueble, sometían a mujeres y las desvestían para poder tomarles fotografías que a su vez eran enviadas a Raniere.

Además había planes para construir una especie de calabozo en la cual estaría una jaula donde las mujeres serían apresadas.

En Punto: En EU sigue el juicio contra Keith Raniere, fundador del grupo de autoayuda NXIVM y que involucra a Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari y a Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, fundador del periódico Reforma #EnPunto con @DeniseMaerker pic.twitter.com/sTUi8vIXL5 — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 22 de mayo de 2019

“En aras del crecimiento personal, podrían estar encerradas durante horas o días o más”, detalló Lauren Salzman, una testigo clave del caso en el juicio que se realiza en Nueva York.

Salzman habló de cómo era ser una "esclava" de Raniere, de 58 años. Sus métodos de castigo incluían azotarlas con una correa de piel si él consideraba que habían violado alguna de sus normas.

Según el Times, la testigo dijo que las mujeres se comprometían en secreto a ser las "esclavas de por vida" de Raniere, a quien se referían como "amo" o "gran amo".

Utilizaban aplicaciones telefónicas para encriptar conversaciones y realizaban tareas que él les encomendaba. El secretismo era tal que muchas integrantes no conocían las identidades de otras.

Emiliano Salinas y Rosa Laura Junco, implicados en caso de explotación sexual NXIVM https://t.co/TxWqqYkK9n pic.twitter.com/hI8jcohUso — FOROtv (@Foro_TV) 22 de mayo de 2019

El nombre del hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, también apareció como coconspirador en el juicio que se le sigue a Keith Raniere.

A Emiliano Salinas se le identificó como presunto cómplice del jefe de una secta de esclavitud sexual, según documentos legales en poder de Univision.

Dicha revelación fue hecha por la fiscal del caso Moira Kim Penza. Penza señaló que el hijo del ex presidente fue el creador de varias cuentas de correo usadas para desacreditar a los enemigos de la organización.

AMLO, Reforma, Salinas e hijos

El diario Reforma ha sido un medio crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha vinculado con Carlos Salinas de Gortari.

El 26 de abril del 2019, AMLO dijo en conferencia de prensa que el Reforma se quiere hacer pasar como independiente y no es así, pero dijo que los medios serán intocables.

"Eso es parte de la polémica, eso es parte de la confrontación de ideas y esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es sano, me gusta mucho que se quiten la máscara, que abandonen la postura de querer engañar haciéndose pasar como independientes, no es así, el dueño del Reforma, puede ser que por cuestiones humanitarias, pero cuando Salinas se pone en huelga de hambre el dueño del Reforma le lleva agua de una marca que no voy a repetir aquí porque no le voy a hacer publicidad, o sea hay una relación estrecha a Salinas, no lo tocan y Salinas tiene mucho que ver con la tragedia de México, es el padre de la desigualdad moderna".

"Entonces eso es otro asunto, eso tiene que ver con un posicionamiento político que yo llamo conservador y que siempre ha existido y que ellos quieren abanderar ese movimiento ante el cambio, ellos quieren actuar como los representantes del conservadurismo, o sea quieren apostar a retrogradar", dijo López Obrador.



Hoy tanto el hijo de Carlos Salinas y la hija de Junco de la Vega, están siendo vinculados con la secta Nxivm, acusada de tener esclavas sexuales.