Exigen que Registro Civil trabaje las 24 horas

TOLUCA.- Más de 40 carrozas funerarias forman fila en el Parque Salud Vicente Guerrero en una protesta por el cobro y tardanza en la entrega de certificados de defunción, que incrementa el riesgo sanitario y de contagios por Covid-19 al tener que mantener hasta por dos días los cuerpos en funerarias y casas de fallecidos por coronavirus, por lo que exigen que el Registro Civil trabaje 24 horas del día.

"Estamos a punto de colapsar, no nos damos abasto, en Tejupilco sólo hay un registro civil que atiende bodas, registros y defunciones y operan en horario de oficina", afirmó Rosa María Gil Alvarez, de Funerales Zúñiga Gil de Tejupilco.

"Pedimos más certificados médicos a particulares", "Queremos dar solución al doliente y evitar más contagios", "Registro Civil 24 horas" y "No a favoritismo en la expedición de actas de defunción", son lemas que trabajadores de funerarias de la región del Valle de Toluca externan en esta protesta, que se ubica en el Parque Salud Vicente Guerrero, en las inmediaciones de las avenidas Morelos y Vicente Guerrero.

Rosa María Gil Álvarez externó que es urgente que autoridades del gobierno del Estado de México agilicen la expedición de los certificados médicos en este momento de pandemia, que además antes eran gratuitos y ahora tienen un costo de 5 mil a 12 mil 500 pesos, que sólo los pueden emitir médicos legistas o sólo algunos.

"No sabemos qué está pasando si esconden los certificados, pero el problema es muy grande, porque en los casos de coronavirus no permiten sepultar los cuerpos hasta que no haya un certificado de defunción y los cuerpos se deben tener por horas y días en funerarias y casas", relató Gil Álvarez.

Hay funerarias pequeñas, que no tienen capacidad para tener a un grupo de familiares por horas o días, porque el virus está latente.

Esperan hasta tres días por entrega de un cuerpo

En Tejupilco los dolientes se llevan los cuerpos de sus familiares a sus domicilios hasta que logran obtener el certificado de defunción, los llegan a tener hasta dos o tres días, porque los panteones no dejan sepultar sin este documento.

Lo mismo sucede en torno a los tres hornos crematorios que operan en Toluca, las funerarias "sanitizamos la caja por dentro y por fuera, emplayamos y la caja no se toca, por lo que en esta emergencia dejan el ataúd en un cuarto donde no pase nadie, pero imagine que un cuerpo a las tres horas empieza a echarse a perder, a los dos o tres días imagine cómo huele, ha habido vecinos que llaman a la policía para obligar que saquen los cadáveres de casas, porque no aguantan el olor.

Por ello exigimos que nos apoyen en agilizar la expedición de certificados de defunción. En Tejupilco nos tardamos día y medio máximo; en la zona hay un médico legista que tiene certificados, pero no hay apoyo a todas las funerarias".

