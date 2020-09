EXCLUSIVA: Asegura Gibrán Ramírez ser candidato sin facción de líderes políticos

HERMOSILLO.- Con una candidatura desde abajo sin una facción de líderes políticos, Gibrán Ramírez Reyes aspira a dirigir el partido Morena a nivel nacional y ve en esos detalles su mayor fortaleza para lograrlo.



Como parte de su recorrido por el País, visitó Hermosillo y San Luis Río Colorado, y hoy tiene previsto estar en Mexicali y Tijuana para reunirse con morenistas y presentar su propuesta de trabajo.



Ramírez Reyes forma parte de los 100 aspirantes que pretenden llegar a la presidencia y secretaría general del partido de Movimiento de Regeneración Nacional; 47 de ellos por la dirigencia.



Una disputa con algunos roces con los demás aspirantes y con las elecciones intermedias acercándose, Gibrán Ramírez habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre sus aspiraciones y cómo ve al partido en el Estado.

¿Qué lo motivó a buscar la dirigencia del partido Morena?



GRR: No es una motivación personal, más que la búsqueda de la dirigencia es la búsqueda de que Morena sea lo que tiene que ser. A mí y a otros miles de simpatizantes nos desespera enormemente cómo las cúpulas burocráticas del partido se han entronizado y se empiezan a golpear cada vez más y nos preocupa enormemente que estos dos años que hemos tenido prerrogativas federales, estatales, miles de cargos electos, el partido no haga nada, es el mejor momento que ha tenido la izquierda mexicana para organizarse, con más recursos, con poder y parece que estuviéramos en el caso contrario,

paralizados.



Esto ha impedido que el partido realice sus funciones sustantivas, primero que apoye al Presidente, lo han dejado solo en muchas batallas. Después ni organiza, ni moviliza, ni comunica políticamente y eso nos ha llevado a que en estos dos años perdamos 15% intención del voto sobre todo en nivel municipales importante para esto, mucha gente descontenta de sus presidentes municipales que llegaron por nuestro partido y han decepcionado algunos y el partido no ha hecho nada.



Creo que no tener al partido en plena forma puede comprometer el futuro y puede hacer dos cosas: Que la cuarta transformación se quede en un intento del Gobierno federal, y peor todavía que se quede en eso pero nomás en un sexenio y si no tenemos organización ese objetivo no va a poder trascender."

¿Cómo ve el partido en Sonora y en Baja California? ¿Ya ha tenido acercamiento con algunos líderes de estas dos entidades?



GRR: El partido está partido, hay desde luego intereses de personajes que tienden poder actualmente por ejemplo presidentes municipales, no voy a decir de cuál de los estados hablo, pero que están especulando con un futuro partidista y a los que les conviene un partido débil que no ponga reglas.



Si yo voy y me comprometo con alguno de los líderes de partido o saliera como Mario (Delgado, coordinador de los diputados) con los diputados locales, regidores, yo tendría convicción al llegar a dirigir el partido de sentarme en la misma mesa y decir al que aspire que está bien, pero va a haber reglas para todos y los que hayan desempeñado bien el cargo tendrán que evaluarse si se apegaron a los principios de la Cuarta Transformación y si no, no habrá nuevo encargo y menos saltar a otro ni reelección. Por eso he establecido el eslogan un pacto desde abajo.

¿Qué mensaje daría a morenistas sonorenses para poder contar con su voto?



GRR: Les diría que vamos a hacer que Morena se haga cargo de sus cargos electos que los señale cuando se alejan de, programa y que los hagan entrar al redil o les impida reelegirse.

Tendremos que responder por aquellos incluso que son patentemente corruptos donde hay indicios graves de actos de corrupción, a mí como presidente de partido me gustaría denunciarlos ante la Fiscalía. Les diría que es tiempo de votar por un candidatos independientes tribu, sin padrino político, de lo contrario vamos a seguir en la dinámica de estos dos años nada más que con una nueva corriente hegemónica; tengo la disposición de dirigir el partido desde las carreteras y las comunidades no como se ha hecho todos estos años desde la Ciudad de México.

En la contienda por la dirigencia del partido se han presentado algunas roces, uno de ellos con Muñoz Ledo ¿qué pudiera comentarnos sobre esto? ¿debilita al partido estas divisiones?



GRR: Es normal, creo que puede debilitarlo sobre todo si esa lógica sigue después de la encuesta y creo que si gana alguno de ellos algún candidato de facciones esa lógica va a seguir. Ha acusado a Mario Delgado de comprarme y a mí de ser vendido, está muy desubicado el compañero, creo que no debe aferrarse a cualquier posición de poder que estuviera en disputa, eso sí ha sido tóxico para el debate pero creo que podemos superar, no es una dinámica que compartan las bases ni siquiera las que están más radicalmente en contra de alguno.

Después de la contundente victoria de las elecciones del 2018 para Morena ¿cómo augura estas elecciones intermedias del 2021?



GRR: El partido va bien desde el punto de vista Lopezobradorista, va bien en el sentido de que va a ganar, pero va mal en el sentido de que no ha hecho nada para ganar. La mayoría de las encuestas dicen que vamos a ganar la mayoría de cargos en disputa, claro que podría pasar una catástrofe, pero el escenario más probable es que vamos a ganar, la pregunta es ¿cómo vamos a ganar? Y creo que ahí está el gran riesgo no para el presente, sino para el 2024 y los aliados pueden voltearse. Si no somos inteligentes de ganar con gente decente, si seguimos reciclando candidatos, muy probable que se haga un freno para la cuarta transformación.

Para el caso de Sonora y Baja California ¿ve posibles candidatos? ¿Esperaría que Baja California continúe gobernando Morena y que Sonora pueda cambiar a esta fuerza política?



GRR: Estoy seguro que así será, hay que tener mucho cuidado en la selección de los candidatos, que gane el que esté mejor posicionado con el pueblo.

¿Qué opinión tiene en relación al conflicto entre el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz?



GRR: La verdad es que creo que debilita más la imagen del Gobernador de lo que él cree, cree que está jugando la sucesión y piensa que está afectando al alcalde, puede ser pero es especulación electoral, lo más terrible es cuando la especial acción electoral termina alejando a la gente. Creo que realmente el gobernado debe reconsiderarlo, no solamente está jugando en contra de un actor político, sino qué hay consecuencias que sufrirán los tijuanense y el propio equipo político del gobernador.

¿Tiene confianza en el proceso interno y el mecanismo de encuesta para la elección del presidente y secretario general de Morena?



GRR: Confianza general, sí. Claro que tengo desconfianza política porque el mecanismo de la encuesta es muy delicado, tu cambias la pregunta filtro y cambia todo el universo de personas encuestadas. A mí no me gusta la pregunta filtro que está proponiendo el INE que es “¿Es usted simpatizante de Morena?” Porque infla el universo, tal vez la mayoría diga que sí. Sería más útil que cambiara la pregunta y dijera “usted con cuál partido político simpatiza más” y sólo los que contesten Morena se van a encuestar.



QUÉ OPINA DE...

Andrés Manuel López Obrador

Presidente.

Alfonso Durazo Montaño

Secretario.

Claudia Pavlovich Arellano

Viejo régimen.

Célida López Cárdenas

Claroscuros.

Manlio Fabio Beltrones

Viejo régimen.

Ana Gabriela Guevara

Promesa incumplida.

Lilly Téllez

Traición.

Yeidkcol Polevnsky

Irresponsabilidad.

Porfirio Muñoz Ledo

Historia. Pasado