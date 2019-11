Denuncian en BC a Kiko Vega por varios delitos

MEXICALI, Baja California.- El ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y algunos de sus colaboradores fueron denunciados por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y fraude, confirmó al actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El Ejecutivo federal reiteró que las denuncias surgen a partir de un supuesto desvío superior a los mil 200 millones de pesos. La carpeta de investigación se abrirá en contra de Vega, y de quienes resulten responsables por dilapidar el erario público.

"Se estima una malversación de fondos por más de mil 200 millones de pesos y una serie de abusos en donde se han detectado incluso facturas apócrifas expedidas en la pasada administración", detalla el comunicado.

La denuncia se interpuso ayer a mediodía en la Fiscalía General de Justicia del Estado en Mexicali por parte del secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Los acusados fueron el ex gobernador Vega de Lamadrid, los ex secretarios de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz y Antonio Valladolid Rodríguez; la ex Oficial Mayor, Loreto Quintero, Rutilio Pérez Flores y Enrique Salcido.

Los delitos plasmados son abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilicito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, coalición de servidores públicos, y/o infidelidad de la custodia de documentos, violación de secretos y/o negociaciones ilicitas, y/o fraude procesal, y lo que resulte.

REPLICARON "ESTAFA MAESTRA"

Una réplica del modus operandi de la “Estafa Maestra” fue utilizada por la administración de Francisco Vega de Lamadrid, para desviar mil 200 millones de pesos, denunció por la vía penal el secretario General de Gobierno.

Amador Rodríguez Lozano señaló que a través de 40 empresas "fantasma", Vega y otros funcionarios malversaron el recurso público, hecho que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Todo parte de que se llevó a cabo una ‘Estafa Maestra’ zona 4, es decir, en Baja California, muchas de las empresas se constituyeron el mismo día que se hizo el pago, hemos investigado y vimos que varias tienen el mismo domicilio, en departamentos inexistentes, en casas abandonadas, oficinas o domicilios que no existen, todas en la Ciudad de México", declaró Rodríguez.

Son casi 40 empresas que supuestamente ofrecían un servicio de asesoría al Gobierno de Vega, algunas no tienen registro federal y Homoclave, muchos de los movimientos son del año 2017.

EN EL PADRÓN DEL SAT

Una de esas empresas se encontraba en un padrón que el mismo Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que se había boletinado como empresa fachada, ésta vendía facturas, y el Gobierno de Vega le depositó ocho millones de pesos, aseveró.

"Los cheques que tenemos y transferencias, están autorizados por la autoridad superior, por supuesto el ex secretario Bladimiro Hernández y Loreto Quintero, y dos funcionarios menores uno de operatividad y de adquisiciones", explicó.

Precisó que la renuncia del ex auditor superior del estado, tiene que ver con que él mismo confesó que recibió llamadas de Vega y Valladolid, buscando la manera de que no procediera.