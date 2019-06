AMLO comparte foto que se tomó con niño 33 años antes

Me encontré en Tulum al niño que estoy tomando de los hombros. Es una foto de 1988, en Comalcalco. Yo era candidato a gobernador por el FDN. Ahora, con la nueva realidad, él se emocionó hasta el llanto. A mí me hizo recordar de dónde vengo y por qué no tengo derecho a fallar. pic.twitter.com/bQn5wC1RQb