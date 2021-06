Zaid lucha contra una enfermedad rara, pero tú puedes apoyarlo

HERMOSILLO.- Patricia García Berrelleza y su esposo José Vazquez esperaban ansiosos la llegada de su primer hijo, sin ninguna complicación detectada y con una embarazo sano todo iba perfecto hasta el día en que nació el pequeño Zaid Gael Vázquez García, ya que fue internado por acumulación de amoniaco en su cuerpo.

Desde ese día inició el peregrinar con doctores en busca de respuestas hasta hace dos años cuando les dijeron que su hijo Zaid Gael tenía un síndrome poco común llamado Phelan McDermid, desde entonces han luchado por que su hijo reciba una terapia integral y que la sociedad conozca acerca de esta delación genética y se eduque al respecto.

Aparte de este síndrome a Zaid, de 3 años y medio le han detectado otra mutación genética de la cual no se tiene nombre, pero eso no ha impedido que sus padres busquen la mejor calidad de vida para su hijo.

No hay nada que unos padres no hagan por su hijo, para este síndrome no hay cura”, añadió, “no hay tratamiento en ninguna parte del mundo, hay muy poca información, son quince casos conocidos en México”.