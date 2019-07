Zaid Caleb se gradúa de prepa en el CRIT

HERMOSILLO, Sonora.- Zaid Caleb Briceño Madrid, es el primer joven del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Sonora en graduarse de bachillerato a través del programa del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA).



El joven de 19 años padece de distrofia muscular de Duchenne y utiliza una silla de ruedas para trasladarse, la educación básica la cursó de forma normal, pero al llegar a la prepa fue más difícil.



Según comentaron sus padres, Fátima Leticia Madrid Miranda y Pedro Antonio Briceño, Zaid ingresó al Cbtis 206, pero no estaba muy motivado y conoció de este programa para hacer la preparatoria de forma abierta.



"Él estuvo en primaria y secundaria normal, iba en silla de ruedas y nos ayudaron mucho, en la prepa entró al Cbtis 206, pero como que es más difícil para ellos, él ya no quería estudiar y fue cuando le dijeron en el CRIT que le iban a ayudar", comentó su padre.



QUIERE TRABAJAR



Fátima Patricia, la madre de Zaid, platicó que su hijo lo que más desea es trabajar para ayudar a los gastos familiares.



El joven aún no decide si estudiará una carrera.



"Le gustan mucho los juegos, dice que quiere trabajar, llega y me dice ‘yo quiero trabajar, mamá, les quiero ayudar en la casa’; ahorita está enfocado en eso", mencionó.



Luego de la ceremonia de entrega del certificado del ISEA, personal del CRIT y voluntarios Teletón le organizaron un pastel y un convivio sorpresa, donde Zaid aprovechó para tomarse fotos y divertirse con sus compañeros.