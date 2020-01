Yoselín vende cupcakes para tratar cáncer de su mascota

HERMOSILLO, Sonora.- Cada fin de semana Yoselín Macías se ha puesto en la Plaza Zaragoza para vender cupcakes para ayudar a su perro Max, es un Husky que tiene varias deformaciones en su cuerpo y necesita ser sometido a quimioterapias.

La joven de 24 de años explicó que su mascota fue abandonada por su anterior dueño, el cual tiene un criadero para la compra y venta de especies, desde entonces le notó que tenía demasiadas bolas en el cuerpo.

En estas dos semanas que tiene la joven con Max ha vendido bollitos para recaudar fondos para someterlo a un tratamiento y curarlo, a pesar de que ella no tiene un trabajo estable.

Va a ocupar quimioterapias para desbaratarle todas las bolas, pero lo que el doctor no me ha dicho es qué tipo de quimios porque a lo que me dijo es que la neoplasia son células malignas que salen en el cuerpo y hacen tumor o se hacen masas, me dijo".