Yareth Daniel va a jugar futbol a Alemania

HERMOSILLO, Sonora.- Para Yareth Daniel Tánori Mendoza, de 16 años, el haber sido seleccionado para acudir a Alemania para jugar en el FC Bayern Youth Club y competir con otros siete países, es un escalón más para en un futuro jugar con su equipo favorito, el Fútbol Club Barcelona.

El joven, quien cursa el tercer semestre en el Cecytes Justo Sierra, manifestó sentirse emocionado y feliz de tener la oportunidad de ir a otro continente del 10 al 18 de octubre a demostrar sus habilidades y talentos.

Me siento muy emocionado, con nervios, no pueden faltar pero más que nada con la emoción de saber qué va a pasar, qué vamos a hacer”, expresó el joven, “estoy muy emocionado”.

Desde los 10 años practica el deporte y actualmente juega en la posición de lateral izquierdo y extremo, entrenando con Cimarrones en la tercera división.

Durante un torneo en San Miguel de Allende el pasado mes de julio, Yareth Daniel recibió la noticia al ser seleccionado por un entrenador de fuerzas básicas del Bayern Munich como uno de los diez jugadores, de 150 en ser elegidos para jugar finales mundiales contra otros siete países el próximo 11 de octubre en Alemania.

“Tenemos varias actividades para realizar durante la próxima semana allá como un intercambio cultural entre varios países, conocer las culturas y monumentos de Alemania y más que nada ir a jugar fútbol, que es a lo que vamos todos”, dijo.

Su sueño y meta es jugar con su equipo favorito, el FC Barcelona, y está consciente de que esta es una oportunidad más que le brinda la vida para acercarse un poco más al objetivo.

Aunque sus padres están nerviosos, considera que esta nueva aventura es una forma de agradecerles el apoyo.

“Mi padre siempre jugaba fútbol conmigo, siempre me enseñaba con lo que sabía, me entrenó en algún punto y en estos momentos yo quisiera corresponderle el esfuerzo que ha hecho y siempre se ha mantenido firme apoyándome”, resaltó, “lo que más quiero es salir adelante y corresponderle el sacrificio que ha hecho”.

Siempre he apuntado hasta lo más alto, al fútbol profesional y si Dios quiere hasta el fútbol europeo. Hasta donde me den las piernas, voy con la idea de que las puertas estén abiertas y cualquier oportunidad que se me presente yo la voy a aprovechar y demostrar que tengo con qué para que se den cuenta”