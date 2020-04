“Ya no sabemos qué hacer... si no vendo, no comemos”

La desesperación invade a la familia Medina, que sufre por no poder salir a trabajar en la venta de dulces; hay días en los que no tienen qué comer.

Pensar qué darle comer a sus cuatro hijos ha sido lo más angustiante para Jesús Eduardo Medina Armendáriz, de 26 años de edad, y su esposa, quienes son vendedores ambulantes y ahora por la contingencia no pueden trabajar.

Yo vendo dulces en una carretita, normalmente nos íbamos afuera de las escuelas a vender, pero como no hay escuelas ahorita pues no podemos aparte que esta semana quise salir y un policía me regresó y nos dijo que no podíamos trabajar”, señaló.

“Pues ya no sabemos qué hacer, no puedo salir a trabajar en lo que hacía y yo tengo una familia que mantener hay días que normalmente metía 100 pesos diarios o 150 pero ahora pues no vendo nada y si no vendo pues no comemos y eso nos tiene muy preocupados a mi esposa y a mí”, manifestó. Los hijos de la familia Medina tienen 7, 4 años, 3 y 2 años de edad.

NO PIDEN DINERO

La familia no pide dinero, sólo alimento principalmente para sus hijos.

“La verdad ocupamos pañales para la niña chiquita, con eso hemos estado batallando mucho y pues despensa”, señaló.

Jesús Eduardo dijo que si alguien tiene un empleo para él se los agradecería, pues quiere darle a sus hijos lo mejor que pueda, principalmente que no les falte alimento.

No tienen teléfono, pero si desea apoyarlos puede ir a su hogar en Haciendas del Sur, en la cerrada Noria, número 96.