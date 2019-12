"Ya no quiero reciclar", afirma Jesús Machuca

Jesús Machuca Estrada aseguró que la actividad de reciclar en su vivienda llegó a su fin, después de ser la persona con mayor material acumulado dentro y fuera de un hogar del que se tenga conocimiento en Hermosillo.

Para él, según expuso, esta actividad fue un servicio social para la comunidad porque limpiaba la ciudad.

Ahora esperará que la pensión se le haga válida para el siguiente año y subsistir de ese ingreso mientras espera el apoyo de la comunidad con granos, ya que él y su esposa son vegetarianos.

Espero que con la ayuda de la buena voluntad de la gente que nos quiera ayudar para poder seguir adelante, ya no quiero reciclar, aparentemente nos ves tranquilos, pero sí es una tensión muy fuerte", dijo.

El pasado martes empezó la limpieza de la vivienda, la cual en mayo de 2011 ya había sido sometida a este mismo proceso. En aquella ocasión se retiraron más de 30 toneladas de material.

Ahora el espacio al frente ya está libre; el martes se podía caminar sobre el material y llegar al techo de la vivienda, pues estaban al mismo nivel. Del frente y el techo fueron retiradas cerca de 27 toneladas.

ABRIRÁN LA PUERTA

Hoy esperan seguir con la limpieza del interior de la casa, por primera vez en cinco años abrirán la puerta del frente de la vivienda para retirar el material reciclable que hay dentro de la casa.

La limpieza en la casa continúa y él se muestra agradecido por la ayuda recibida para el retiro de escombro y asegura que no volverá a las actividades de acumulación de objetos.

PODAN ÁRBOLES

En la parte de atrás hay tres palmas datileras y un enorme eucalipto que ayer fueron podados por personal de Servicios Públicos Municipales.

"Me siento agradecido porque sé que todo esto requiere de un arduo trabajo y que solamente entre varias manos se puede hacer, yo quería hacerlo solo, despacito, tranquilamente, pero la realidad es que necesitamos la ayuda de otros", dijo Machuca.

Acompañado de su esposa, Yolanda Pelayo, observa desde el techo de su casa los avances del proceso de limpieza.

"Les pedí que no dañen a los árboles", señaló, "que no los fueran a cortar, porque es muy significativo para nosotros".

Construye sótano

Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales, explicó que ayer retiraron cerca de 5 toneladas de basura del patio trasero.

Detalló que el avance fue complicado porque había que subir el escombro al techo, después bajarlo a nivel de piso y colocarlo en el recolector de basura.

Expusieron la necesidad de que el primer paso sea retirar la acumulación de material reciclable del interior de la vivienda para seguir con el retiro del escombro del patio trasero y sacarlo a través de la casa y no por el techo.

"Me dice que él cavó un sótano, con razón los vecinos me dijeron que por las noches se escuchaba como golpeteo, entonces le digo ‘oiga don Jesús ¿porqué en las noches se oyen ruidos?’, ‘ah’, me dijo ‘lo que pasa es que construí un sótano’", indicó.

El lugar es usado como dormitorio, según le explicaron, y para estar cerca de la Madre Tierra.

"Hasta mañana (hoy) lo vamos a ver nosotros, pero él dice que mide dos y medio de hondo y 3 metros... como de cuadrado, se me hizo muy grande, pero no se puede ver, quisimos entrar a la casa por el hueco y no, pues, muy difícil", aseveró.

Para no perder el ritmo y aprovechar la buena disposición de Jesús Machuca, personal de Servicios Públicos trabajará el fin de semana, incluyendo el domingo.