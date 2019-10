Ya no aguantan los mosquitos en el Coloso

HERMOSILLO, Sonora.- De acuerdo a lo dicho por los vecinos, el problema se concentra a lo largo de la calle Canal Principal, por donde se localiza el canal que está hasta el tope de maleza y agua estancada.

"Pues ya no hallamos qué hacer, de veras, estamos con el alma en un hilo porque tenemos miedo de enfermarnos con tanto animalero.

"Es un cochinero porque no limpiaron el canal este año y aquí están las consecuencias.

"Me extraña que hayan hecho eso", expresó María de los Ángeles Álvarez, "porque todos los años vienen y limpian, y sí batallamos, pero no como ahora. No podemos ni salir en la tarde a sentarnos afuera porque te comen los moscos".

La habitante en la colonia desde hace más de 55 años comentó que lo más preocupante es que sus familias se contagien de dengue, ya que el año pasado cuatro vecinos de su calle se vieron graves por tal enfermedad.

"Y eso me incluye a mí, nos enfermamos el año pasado y eso que sí habían limpiado, imagínate ahora que, además, salen víboras", aseguró, "son culebras, pero de todos modos te meten un susto y ratones, ni se diga… arañas, alacranes, de todo hay".

EL ESCONDITE

"Todos sabemos que esta colonia nunca ha sido tranquila, pero esto ayuda a que los cholos se metan a las ramas y hagan su cochinero. El otro día le salió uno a mi hija y ella no lo vio porque estaba escondido, lo bueno que la conoció y no le hizo nada", dijo.

Otro de los problemas que los vecinos del Coloso Bajo no están dispuestos a aguantar son los olores fétidos que expide el canal, ya que aseguraron que el agua estancada proviene de los desechos que los mismos habitantes de la colonia tiran, incluyendo el agua de drenaje.

"La gente es bien cochina, tira el agua al canal, es agua de drenaje y por eso no se aguanta la peste. También se ponen a lavar y como algunos yo creo que no tienen registro, pues tiran el agua de la lavadora a la calle y viene y cae al canal.

"Todo esto ayuda a que siempre esté sucio y si la autoridad no nos limpia, pues peor vamos a estar. Yo digo que los deberían de multar y que limpien, todavía estamos a tiempo, antes de que vuelva a llover y las matas crezcan más", externó Lourdes Franco.

Entre las sugerencias que brindaron los perjudicados se encuentran el retiro de maleza y basura del canal, fumigación en la zona y sanciones a quien se sorprenda arrojar aguas residuales al canal, además de reparar las fugas de drenaje que desde hace varios años existen en la colonia.