HERMOSILLO, Sonora.- Los "cochinones" han transformado en un tiradero de basura y animales muertos las calles Sierra del Tule y Otancahui en la colonia Solidaridad, coincidieron los ciudadanos.



"Allá tengo un vecino que va y junta chácharas y media, y todo lo que no le sirve ahí lo va tirando", expresó Arturo Ocaña, "mucha gente viene ahí y tira basura, de hecho hasta señores del taller".Señaló que los vecinos al ver que otros arrojan desperdicios se unen a "los cochinones" para seguir arrojando la basura, cuando debería de ser todo lo contrario, llevar los desperdicios a los contenedores.



"Las autoridades no hacen nada", expresó, "ya me cansé de reportarlo y es una bronca porque con todo mundo me tengo que andar agarrando porque viene gente y los veo tirando basura y les pego de grito".



El arrojar basura es una situación reincidente en el lugar, expuso el ciudadano, por parte del Ayuntamiento limpian, pero a los días vuelven a arrojar basura, mientras la mayoría de los vecinos

no presentan una queja.



Nicol Ventura, otra vecina, indicó que a pesar de los señalamientos de indignación que muestran los residentes a los "cochinones" poco les importa y dejan perros y gatos muertos en el lugar.



Esta problemática tiene tres años aproximadamente, agregó, la basura la arrojan en carreterilla o desde un vehículo.