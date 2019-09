Ya hay bache ganador de concurso en Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- Por la calle Cajeme, en la colonia Sop, se encuentra el bache ganador del "Give Away" que lanzó Ayerim Karina Erro Félix, regidora del PRI.



La edil, quien motivó a un concurso mediante la red social Facebook en el que los ciudadanos tomaron fotos de baches para ver cuál alcanzaba más "like" (me gusta), dijo que el hoyo de la colonia Sop fue el ganador y será reparado.



Precisó que fueron 64 "likes" los que obtuvo la foto ganadora del "Give Away" de los baches en Navojoa.



"La iniciativa nació porque tengo amigas que se la llevan etiquetando en todos los ‘Give Away’ que hay en Navojoa, en el Estado y en el mundo", manifestó, "entonces pensé que sería interesante un concurso para ayudar a un sector más grande".



Reconoció las malas condiciones de las vialidades del Municipio, por lo que exhortó a las autoridades a trabajar en conjunto para solucionar el problema.