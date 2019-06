Ya estamos cansados de los robos: Vecinos de Villas del Real

HERMOSILLO, Sonora.- Cansados de los robos constantes a casa habitación y la presencia de basura a sus alrededores, residentes del fraccionamiento Villas del Real también reportaron una calle que se ha convertido en un basurero y punto de reunión de delincuentes.



El sitio denunciado está en las calles Sin Nombre y Villa del Castaño, donde los residentes aledaños calificaron al lugar como "La Cueva del Lobo", principalmente por la inseguridad que representa.



"Ya estamos cansados, la verdad, de que cuando no es una cosa, es otra en la colonia, porque siempre hemos tenido broncas con ese lugar pero desde que hicieron el fraccionamiento nuevo los robos han aumentado", expresó Natalia Domínguez.



La residente de la colonia localizada el Norponiente de la ciudad destacó que muchos de los vecinos tienen miedo a denunciar, ya que los "vagos" no respetan a nadie, pero consideran que la construcción del fraccionamiento tiene mucho que ver en la inseguridad.



"Es que desde que hicieron la colonia nueva, en una parte pusieron la tierra acumulada pegada a la barda y así se presta más para que los rateros se brinquen a los techos", destacó Karina Torres.



Los afectados solicitaron a las autoridades mayor presencia policial en la zona, principalmente en las noches, ya que es cuando más se presentan los robos, aunque comentaron que los ladrones no respetan horario o si los predios están solos ya que roban estando las personas en sus hogares.