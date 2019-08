Ximena y Pablo ¡te lanzan un reto!

HERMOSILLO, Sonora.- A través de Instagram la joven pareja conformada por Ximena Ochoa y Pablo Minjarez buscan crear conciencia para cuidar el medio ambiente y disminuir la basura generada con el proyecto "Rétate HMO".



Desde hace apenas unas semanas los jóvenes comenzaron a publicar en su cuenta "retatehmo", algunos consejos para el cuidado del medio ambiente y a realizar "trash challenge", que consiste en limpiar un área pública y subir fotos del antes y el después.



"Desde hace mucho veíamos que había mucha basura, muchas cosas que a la gente le faltaba reaccionar, que muchos compartían (en redes) que no hicieran ciertas cosas, pero no actuaban y nosotros decidimos hacer las cosas más que solo publicarlas", comentó Pablo.



En poco más de un mes han realizado cinco actividades de limpieza, como en el fraccionamiento Los Ángeles donde han hecho dos intervenciones.



Ximena tiene 21 años y es estudiante de la licenciatura en Enseñanza del Inglés, mientras que Pablo tiene 22 y está próximo a egresar de Administración Pública; a pesar de no tener perfil de ecologistas, la pareja ha decidido lanzar este proyecto y esperan sumar a más personas.



ALIADOS DE AGRUPACIONES



Hasta el momento se han aliado con algunas agrupaciones y asociaciones ambientalistas para participar recíprocamente en sus actividades, aunque la intención es abarcar más áreas, no sólo lo ambiental.



"Hubo un ‘trash challenge’ en el que solo estaban dos personas y sí nos desanimamos, pero también queremos hacer otras cosas, relacionadas con la pobreza, el deporte, la juventud, no es nada más a lo ambiental, pero ahorita es lo más urgente", dijo Ximena.



En su cuenta de Instagram los chicos publican las imágenes de los lugares que han limpiado, invitaciones para hacer plogging u otras actividades, además de consejos para disminuir residuos.