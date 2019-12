"Workaholics", esclavos del trabajo

HERMOSILLO, Sonora.- ¿Es una forma de adicción trabajar muy duro durante muchas horas?, algunos expertos estiman que sí.

Loreto es un creador cultural. Hace unos días terminó un festival de teatro que él produce. Tres días antes de que concluyera, ya estaba pensando en la manera de recabar fondos para su próximo proyecto.

"A veces no estoy consciente, yo creo", asegura, "pasa un proyecto, hacemos la clausura y todo y al otro día ya estoy en el otro, se me olvidan fechas de cumpleaños de amigos, se me olvida visitar a mi familia, pero no se me olvida una convocatoria o la fecha de una cita de trabajo".

"Workaholic" es el término en inglés para la persona que se diagnostica como adicta al trabajo, y de acuerdo con la organización estadounidense Workaholic Anonymous, se les define así a quienes trabajan mucho y de manera compulsiva.

Sin embargo, es difícil diagnosticar a una persona que haya creado una adicción al trabajo, refiere el médico siquiatra Jorge Gatica Morales, ya que generalmente son los familiares quienes detectan la situación.

"Mamá, esposa e hijo, son los que dicen que trabaja muchísimo, que no descansa, que no ha tomado vacaciones en quién sabe cuánto tiempo, no es el paciente el que lo expresa generalmente y eso tiene que ver con una personalidad obsesiva-compulsiva y con un cuadro de ansiedad", afirma.

Quienes son adictos al trabajo, continuó, por lo general tienen como rasgo distintivo que son perfeccionistas, persistentes, les gusta que su trabajo quede muy bien y si es posible ellos hacen completa una labor que debería ser en equipo, porque les genera placer.

"Es difícil reconocer una adicción, una persona que es adicta al trabajo no dice que irá al médico por eso, al contrario, creerá que pierde tiempo en visitar a un doctor", apunta el especialista.

Loreto es consciente de que su adicción al trabajo le ha traído problemas y molestias con su pareja, con su familia y con amigos. Ha llegado al grado de que lo dejan de invitar a reuniones porque al estar sumergido en su trabajo, olvida las citas.

"Ayer fui a visitar a mi abuelita y cuando ya estaba con ella platicando me di cuenta de que no la visitaba desde septiembre, a lo mejor dices, ¡ay! nomás son dos meses, pero es mucho tiempo si consideras que vivimos en la misma ciudad", afirma.

Las características de los adictos al trabajo, según Workaholics Anonymous: Para ellos es muy difícil relajarse ya que a menudo sienten la necesidad de realizar más tareas que las que les asignan, sienten remordimiento cuando en vez de trabajar salen a tomar un trago o relajarse.

También su sentido de autoestima se basa en las percepciones de cómo otros dicen que hace su trabajo, con frecuencia se consideran las personas más inteligentes que conocen, pero también la contraparte, a veces se consideran las más tontas y sin valor.

Para ellos es difícil sentarse y simplemente estar y no suelen experimentar una verdadera serenidad y cuando son alabados por otros, tienden a descartar que ellos sean dignos de ese reconocimiento.

¡Tengo mucho trabajo!

Según Workaholics Anonymous, si usted contesta que sí a tres o más preguntas de este cuestionario, puede haber un indicador de que hay una adicción al trabajo.

¿Te emociona el trabajo más que la familia o cualquier otra cosa?

¿Hay momentos en los que te puedes sentir recargado a través del trabajo y otros momentos en lo que no puedes conseguir hacer nada?

¿Usted se lleva el trabajo a la cama los fines de semana o en vacaciones?

¿Es el trabajo la actividad que más le gusta y de la que más habla?

¿Trabaja más de 40 horas a la semana?

¿Usted convierte sus hobbies en formas de obtener dinero o negocios?

¿Usted toma completa responsabilidad por el resultado de sus esfuerzos en el trabajo?

¿Su familia o amigos han dejado de esperar que llegue a tiempo?

¿Usted toma trabajo extra porque está preocupado de que otra manera no será realizado?

¿Usted desestima cuánto tiempo va a llevar un proyecto y entonces se apresura para completarlo?

¿Usted cree que está bien trabajar largas horas si ama lo que está haciendo?

¿Usted se pone impaciente cuando las personas tienen otras prioridades distintas al trabajo?

¿Usted tiene miedo de que si no trabaja duro perderá su trabajo o será un fracasado?

¿Es para usted el futuro una preocupación constante incluso cuando las cosas van muy bien?

¿Usted hace las cosas, energética y competitivamente incluso cuando juega?

¿Usted se enfada cuando las personas le piden que pare de hacer su trabajo para que haga otra cosa?

¿Ha dañado a su familia u otras relaciones las largas horas que dedica al trabajo?

¿Usted piensa en su trabajo cuando está conduciendo, yéndose a dormir o cuando otros están hablando?

¿Usted trabaja o lee durante las comidas?

¿Usted cree que más dinero resolverá el resto de problemas de su vida?

Fuente: Workaholics Anonimous.