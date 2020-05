Wilber se siente un soldado que va a la guerra

Cuando supe que el Covid-19 había llegado a Hermosillo empecé a sentir miedo, me quitó el sueño en una o dos ocasiones porque estoy en contacto directo con personas posiblemente infectadas en ambos empleos, e ir a trabajar se siente como si fueras un soldado que va a la guerra”, expresa Wilber Martínez, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social y bombero de línea en Hermosillo.

Dedicado todos los días de la semana, y sin descanso, a ayudar a la comunidad, Wilber trata a diario con todo tipo de emergencias, desde incendios, hasta mujeres en labor de parto, y en su semana puede atender a menores enfermos en el Hospital y al siguiente día rescatar a personas en un accidente vial.

Se preocupa

Él disfruta ayudar a los demás, pero cuando supo de la existencia de este nuevo virus, las cosas definitivamente cambiaron, ya que el temor de poder contagiar a sus hijos empezó a hacerse latente.

“Tanto para mí, como para mi esposa, quien también es enfermera, ha sido muy estresante esta situación porque tenemos hijos, te preocupa mucho el saber que tú puedes llegar a contagiar a tu familia mientras ayudas a los demás, eso ha generado un poco de tensión en ambos”, comparte.

“Como enfermero no mentiré, da pánico que se terminen los insumos, las instalaciones de los hospitales e incluso el personal médico, ya que enfrentamos un virus nuevo que no sabíamos y aún no sabemos del todo de qué forma va a atacar”.

Casos sospechosos

Wilber comenta que hasta el momento no le ha tocado tratar casos confirmados, pero sí a cinco casos pediátricos sospechosos, lo cual ha sido una experiencia compleja, ya que explicar a niños la razón de su aislamiento es aún más difícil que a un adulto.

“Los casos que yo he atendido fueron pediátricos, situación que sí se vuelve más complicado, tanto en la atención para ellos, por no saber del todo cómo explicarles lo que pasa, como en el momento que tienes que dirigirte a los papás. Todo se vuelve más vulnerable”, expresa.

Wilber aseguró que seguirá en el desempeño de ambas labores con todo el profesionalismo y entusiasmo de siempre, ya que es consciente de la importancia de sus profesiones durante esta contingencia y pide a la ciudadanía que se quede en casa.