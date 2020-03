"Vuelan" cubrebocas por coronavirus en Hermosillo

La llegada del coronavirus o Covid-19 a territorio mexicano causó un gran caos en algunas ciudades de México, en especial en las que ya se detectaron los casos y en las localidades cercanas; Hermosillo no fue la excepción y los ciudadanos arrasaron con los cubrebocas.

Empleados de algunas farmacias de Hermosillo coincidieron que desde hace aproximadamente dos semanas, los ciudadanos comenzaron a pedir el gel antibacterial y, sobre todo, los cubrebocas, pero a partir de que se anunció que el virus del Covid-19 ya estaba en el País, generó pánico en la ciudad.

Ahorita no tenemos en existencia (cubrebocas) debido a que se ha estado vendiendo rápidamente. La mercancía nos llega dos veces por semana, esta vez nos llegó el miércoles y para ahorita ya no tenemos nada", expresó Jesús Loreto García, encargado de una farmacia.

Destacó que en las últimas horas les llegó una orden de que los cubrebocas se vendieran de manera proporcionada o limitada, para que más personas alcancen a comprarlos, pero aún así, éstos ya se terminaron en todas las sucursales.

Mayor demanda

Entre los artículos que más se venden en la farmacia desde hace dos días, expuso, son los cubrebocas, los guantes de látex y el gel antibacterial, pero estos dos últimos todavía hay en existencia, aunque se están vendiendo como “pan caliente”.

Lo mismo sucede en las farmacias dedicadas a la venta de medicamentos de genéricos, quienes indicaron que desde el lunes pasado ya no hay ni un solo cubrebocas en ninguna de estas farmacias.

"Desde hace dos semanas ya no hay cubrebocas, no nos han llegado y dicen los proveedores que no hay, y el lunes pasado vendimos los últimos dos, y no hay en ningún Similares de la ciudad y no hay fecha para cuándo.

"Antier (jueves) es cuando vinieron más personas, pero es de a diario, todo el día están pidiendo y no hay, fácil vienen unos doce o quince por día a preguntar por los cubrebocas", aseguró la encargada de una sucursal.

A la vista

Por precaución y temor a contraer el Covid-19, algunos hermosillenses realizan su vida cotidiana cubriéndose parte del rostro con algún cubrebocas.

Deysa Sugey, de 10 años de edad, es una de las hermosillenses que por recomendación de su maestra, en la escuela primaria a la que asiste, asistió con su abuelito Everardo al Centro de la ciudad portando un cubrebocas que compró en 5 pesos, en una tienda de importaciones.

"Me lo pidieron en la escuela, que teníamos que traer un cubrebocas porque una niña tiene una enfermedad en la escuela. Tiene como un tipo de virus y va a la escuela, y nos dijeron que teníamos que traer un cubrebocas", explicó.

Lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara ni los ojos, evitar lugares con gran afluencia de personas y lo más que se pueda estar lejos de personas que presenten síntomas de resfriado, son algunas recomendaciones. para evitar el contagio.