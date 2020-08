“Si yo me muero y vuelvo a nacer, yo quiero volver a ser policía”, así de convencido está Juan Miguel Arias Soto de su profesión, una responsabilidad en la que cumplió 50 años.

Retirado de la desaparecida Policía Federal de Caminos, el hoy director del Instituto Superior de Seguridad Pública de Sonora (Issspe) es abogado, técnico superior universitario en seguridad pública y tiene un posgrado en Criminología.

“No me llena nada eso (los títulos) me llena más ser policía. Eso es lo que más me ha gustado y eso es lo que ha sido la inspiración en mi vida”, destacó.

“Tuve la seguridad del licenciado Beltrones; después, cuando regreso, estuve como titular de Hermosillo (Policía) y al jubilarme, en un tiempo como coordinador de las delegaciones de la Dirección de Transporte, y en dos ocasiones como director general de Seguridad Penitenciaria en el Sistema Estatal Penitenciario”, añadió.

Arias Soto habló de las satisfacciones tanto personales como profesionales a lo largo de su carrera: “Es lo que te puede quedar y esas satisfacciones personales son las que vienes a sentir tú y el respaldo de tu familia”.

El ex inspector general de la PF dice sentirse satisfecho porque no tiene nada que esconder ni de que arrepentirse, y que sólo tiene que rendir cuentas a su familia, a su esposa e hijas.

Creo que he llevado mi carrera como debe de ser, estoy muy satisfecho de ella estoy muy convencido y como les repito: Yo volvería a ser policía si volviera a nacer”, refirió.

Puede jactarse de haber sido coordinador de seguridad de una gira que sostuvo el papa Juan Pablo II en México y de acercarse a saludarlo personalmente, entregándole un presente.