"Volver aquí es como volver a la casa", comentó bombero que dedicó 50 años de servicio a la institución

HERMOSILLO, Sonora.- Para Amado Santeliz Jiménez el Departamento de Bomberos de Hermosillo es como su segunda hogar, al que ha dedicado orgullosamente 50 años de servicio.

Santeliz Jiménez entró a las filas para ser bombero en la Estación Centro, en donde logró vivir amargos momentos, pero también otros gratos y alegres que lo motivaron a continuar siendo bombero.

El hombre de 73 años, quien forma parte de los Bomberos Veteranos, recordó que desde pequeño siempre quiso ser bombero y fue hasta que cumplió 16 años cuando logró ser parte de la corporación, primero como voluntario y después de planta.

Estuve más de 50 años activo, no me he retirado ahora soy veterano, hace como 10 años dejé de hacer servicios”, comentó.