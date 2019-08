"Vivo de puro milagro"

HERMOSILLO, Sonora.- Un incendio consumió una vivienda y dos casas más resultaron con graves afectaciones en la invasión La Ponderosa ubicada a la salida de Hermosillo a Nogales.



Alicia Yuridia Coronado perdió la mayor parte de sus pertenencias y sólo le quedó un cuarto de láminas en el incendio que ocurrió cerca de las 14:00 horas.



Explicó que se enteró del siniestro cuando uno de sus seis hijos le avisó que la casa del vecino se encontraba en llamas; el fuego se extendió con rapidez a pesar de que intentó sofocarlo, pero no lo logró.



"Yo salí a quererle echarle agua con la manguera, parecía que sí la iba a apagar, pero agarró vuelo todo", relató.



En el cuarto de material de cartón, que quedó convertido en cenizas, se hallaba la mayor parte de sus pertenencias: Una cama, ropa, roperos, una televisión, muebles varios, la estufa, entre otras cosas.



LO DESPIERTA EL FUEGO



Rosario Álvarez Flores, un hombre que vive solo, comentó que estaba dormido en el interior de su casa cuando se percató de la inmensas llamaradas que lo rodeaban; logró levantarse para escapar.



"Salí yo para fuera, vivo... ¿me entiende? de puro milagro, nomás miré el bolón de humo y de lumbre... logré salir nomás, no logré ni meterme para sacar una cachucha o algo, o la bicicleta, nada", expresó con tristeza.



Le duele la pérdida de todo, en especial de la bicicleta porque la usaba para ir a su trabajo de carga y descarga de trailer.



Él fue el primero en darse cuenta del incendio y en su hogar tuvo pérdidas totales.



CON TODO Y GALLINAS



Rosario Peralta Castillo, otro vecino, contó que se encontraba con su esposa e hijo cuando se enteró que se quemaba su tejabán de cartón; el fuego dejó tres gallinas ponedoras, las mismas que le daban los huevos que usaba para desayunar.



En el lugar no se reportaron personas heridas y los vecinos comentaron que tuvieron una pronta respuesta de los elementos de Bomberos de Hermosillo. Hasta el cierre de la edición se desconocían las causas que originaron el siniestro.