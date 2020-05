Vive el beis en la academia

Sumar más cosas a lo que ha aprendido y dar una buena impresión a los equipos de Grandes Ligas es el plan que tiene el hermosillense Bryan Olivarría Peña para lo que resta de su estancia en la Academia González de Beisbol en Tijuana.

El lanzador y tercera base aseguró que ha sido poco más de un año en el que siente que ha mejorado en su deporte predilecto, y sabe que tiene que seguir así para poder firmar con una organización de Estados Unidos en el mediano plazo.

Estar en una academia es muy importante porque la preparación que me dan ahí es de un gran nivel, aquí ya te enfocas más en el beisbol, entrenas en las mañanas, en las tardes, en pocas palabras vives del beisbol".

“Con el favor de Dios yo me veo aquí un año más, o depende de la firma con un equipo de Estados Unidos y de ahí ya sería ir a un equipo de Ligas Menores con la organización que me firme. Apenas estamos empezando y viendo con quien se puede dar la oportunidad”, explicó.

Tanta ha sido su evolución que sus esfuerzos se han enfocado en dos posiciones, la loma y la tercera base, aunque sabe que en un futuro tendrá que decantarse por alguna de las dos para continuar su desarrollo.

“Ahorita estoy jugando esas dos posiciones (porche y tercera) y donde se me de la oportunidad juego, pero sé que voy a tener que decidirme por uno, eso lo voy a ver hasta que un equipo me firme y ya veremos donde tengo más oportunidad, las dos me gustan mucho pero pítcher un poco más”, destacó.