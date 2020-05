Vive don Manuel en casa sin ventanas y sin puertas

HERMOSILLO, Sonora.- La silla de don Manuel no deja de mecerse bajo un mezquite, y es que dice que es mejor estar ahí que adentro de su casa que se inunda cuando llueve y que en tiempo de calor se vuelve un horno.



Manuel López Loreto tiene cerca de 70 años, es viudo, no tuvo hijos y la casa donde vive se la prestaron para que tuviera un techo dónde dormir.



Pero la vivienda tiene un techo de cartón con agujeros y no cuenta servicio de energía eléctrica ni sistema de drenaje.



“No tengo nada, nada, es un gallinero el que está aquí porque ni la casa sirve, no más ves las nubes y ya está goteando, no sirve para nada, pero ¿a dónde me voy pues?”, expresa al estar frente a su vivienda que no tiene puertas, ni ventanas.



Los pasos que da son lentos, dice que las rodillas desgastadas le impiden realizar un trabajo para ganar el sustento y apenas logra escuchar.



En los últimos años don Manuel ha sobrevivido gracias a la comida diaria que le brinda el comedor San Nicolás de Bari que pertenece a la Parroquia de Madre del Redentor en la colonia Los Jardines.



NO QUIEREN QUE ESTÉ SOLO

Janet García, integrante del comedor parroquiano, explicó que al ir a dejarle el alimento a diario se percataron que son muchas las necesidades que tiene y quieren llevarlo a un asilo.



Pero debido a la pandemia del Covid-19 los hogares para adultos mayores no reciben personas por seguridad ya que son población vulnerable.



“No tiene luz, no tiene drenaje, es un cuartito, no tiene puertas ni ventanas, por lo mismo vive en condiciones muy antihigiénicas y deplorables, su casa está totalmente sucia y él está necesitado de ayuda de todo tipo, hasta de medicamento”, contó.



Janet pide el apoyo de la comunidad para realizar mejores a la casa donde se encuentra don Manuel mientras lo convencen de vivir en un asilo. Él se muestra renuente y quiere seguir en la casa.



Así como a don Manuel el comedor San Nicolás de Bari ayuda a otros 20 adultos mayores con alimento y a diario lo entregan a domicilio debido a que los abuelitos no pueden salir a reunirse en el centro comunitario.



REQUIERE APOYO

La ayuda que necesita don Manuel es cableado eléctrico para instalarle un abanico o un aire acondicionado, también la instalación de tubería para drenaje para que pueda tener el baño al interior de la casa, puertas y ventanas, y la limpieza en el predio.

También requiere cosas básicas como un corte de cabello, ropa, muebles y despensa; si usted desea apoyar a l comedor o a don Manuel pueden comunicarse a los teléfonos 66 22 00 38 86 con Juanita o bien al 66 21 43 71 39 con el padre Carlos Mario.



¿CÓMO AYUDARLO?

Para la vivienda:

Cableado eléctrico, para poder instalarle un abanico o aire acondicionado, trubería para drenaje, puertas, ventanas y limpieza en el predio.



Para él:

Corte de cabello, ropa, muebles y despensa.



¿Con quién llamar?



66 22 00 38 86 con Juanita.

66 21 43 71 39 con el padre Carlos Mario.