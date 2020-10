Vive de vender moños y cubrebocas, pero su máquina se descompuso

HERMOSILLO.- Desde que inició la pandemia Miriam Valenzuela ha sobrevivido gracias a la confección de moños y cubrebocas que vende e intercambia por alimentos, pero ya tiene un par de semanas que su máquina de coser se descompuso.



Miriam se instala en la Plaza Zaragoza para ofrecer sus productos desde las 18:00 a las 22:00 horas los días viernes, sábado y domingo.



Si alguien tuviera una máquina por ahí arrumbadita que pudiera obsequiar o venderme barata, se lo agradecería de corazón, todo lo que hago ahorita es a mano, pero sí ocupo una máquina”, señaló.



El aparato de trabajo que tenía, tuvo un corto circuito y repararla saldría tan costoso como comprar una nueva. Ella necesita la máquina para seguir con su trabajo de confección de los productos que vende o intercambia por comida.



“Catedral me ofreció este espacio para intercambiar y para vender, fui al Ayuntamiento y sí me dieron el servicio de prestarme el lugar, pero no va a ser para toda la vida, no tengo un trabajo fijo y estos moños los vendo en las escuelas (en temporada normal)”, comentó.



También recibe a cambio de sus moños productos como aceite, frijol, harina y cualquier otro alimento no perecedero. Miriam manifestó que además de beneficiarse con el intercambio ella trata de ayudar con alimento a otras mujeres que pasan por una situación similar.



Si usted desea apoyar ya sea con despensa o con la máquina de coser puede llamar al 66-24-22-51-37.