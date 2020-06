Vive Carolina un calvario al buscar atención médica para su esposo

“Cuando un enfermero me dijo que no había oxígeno para atender a mi esposo, el mundo se me vino encima”, eso fue lo que pensó Carolina Arvayo Ceceña, quien vivió un calvario por cinco días buscando atención médica para su esposo, quien hoy está luchando por su vida debido al Covid-19 en la clínica 14 del IMSS en Hermosillo.

De ir y venir se cansó, pero no se rindió, ya que recorrió casi toda la ciudad en busca de atención médica para su pareja, y aunque obtuvo diagnósticos diferentes, nada le decían del Covid-19 o sospecha de esa enfermedad.

Fue una pesadilla, fue mucho de dar vueltas y en ese tiempo se le complicó todo a mi esposo, cada día que pasamos buscando atención médica fue un calvario, a cada minuto él se ponía peor”, contó.

INICIA SÍNTOMAS

El martes 16, Gerardo Arce, esposo de Carolina, comenzó con los síntomas de Covid-19, dolor de cabeza, temperatura y malestar general, pensaron que era deshidratación, pues ese día hizo calor y Gabriel trabaja en la calle.

“Consulté a su alergóloga porque pensamos que a lo mejor se trataba de eso, de sus alergias, y ella le dijo que mientras son 'peras o manzanas' se aislara porque otra vez tenía temperatura de 39. Con todo el dolor de mi alma dejé a mí esposo en casa, nosotros nos fuimos a un hotel jueves y viernes.

“Ya el jueves Gerardo fue a la Unidad Médica familiar 2 porque en su trabajo le pidieron incapacidad, ahí lo atendieron hasta las seis de la tarde, y cuando lo pasaron y lo checaron le dijeron que no tenía síntomas, que no tenía Covid-19 y le dijeron que se fuera a casa y le dieron incapacidad hasta este lunes 22 de junio”, señaló.

Arvayo Ceceña no se quedó con la "espinita" y llevó a su esposo a hacerse la prueba rápida de sangre y ahí salió negativo. Ya para el viernes 19 Gerardo se sintió regular, aunque aún tenía fiebre de 39 grados, diarrea y debilidad.

“Ese día fuimos (a centro médico) y le preguntaron si traía fiebre, Gerardo les dijo que sí y le dijeron que no lo podían atender y le cerraron la puerta; el sábado empezó con tos leve y luego más fuerte, contacté a una doctora amiga mía y el domingo en la mañana me habló, lo atendieron por teléfono y me dijeron que me lo llevara a hacer análisis y ahí casi se me desmaya”, comentó.

A partir del lunes 22, el día más crítico, fue otro peregrinar. Lo atendieron por teléfono, lo monitorearon y ya habían hecho llamadas a todos los hospitales.

Carolina narró a detalle todo lo que enfrentó hasta que fue recibido en la clínica 14 del IMSS, después de pasar por varios nosocomios.