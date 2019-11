Vistió por 3 años hábito de San Francisco

HERMOSILLO, Sonora.- Una úlcera que le salió en la pierna a Juan González Torres de 75 años, quien padece de diabetes, lo llevó a realizar una petición de fe, y le prometió a San Francisco Javier que usaría el hábito café por tres años si lograba salvar la pierna.

Explicó que es una tradición católica usar la túnica por el lapso prometido al santo para recibir la sanidad, en su caso fue en la pierna derecha, la cual corría el riesgo de ser amputada.

Le prometí a San Francisco y me hizo el milagro, con medicamento y con todo lo que tú quieras, sané de la úlcera, una úlcera cuando eres diabético y no tienes controlada la azúcar pues te la pueden mochar por la gangrena", explicó.

La enfermedad en su pierna comenzó como una roncha, recordó, después empezó a salir pus, se fue haciendo un pequeño orificio que amenazaba con extenderse en la extremidad del cuerpo.

"A mí en el Seguro un doctor me dio dos clases de antibiótico y eso fue lo que me ayudó, me traté a tiempo, no hice desarreglos, me controlé del azúcar también", dijo.

LA VA A QUEMAR

Hace tres años comenzó a usar la túnica café con el cordón blanco por cinturón, vestimenta que solo se quitaba para lavarla y bañarse; será este diciembre que Juan González deje de utilizarla.

Comentó que la quemará para que no ande rodando en el piso o sea usado para limpieza como trapo viejo porque eso sería una burla.

A San Francisco Javier, añadió, que hay que cumplirle la manda que se le promete, porque puede salir contraproducente debido a que es un santo milagroso, pero muy exigente.