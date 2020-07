Visitan Kino más de 800 personas

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de que Hermosillo continúa bajo las restricciones de semáforo color rojo, se tuvo una gran afluencia de visitantes en Bahía de Kino, ya que se estima que hubo más de 800 durante este fin de semana, al no haber prohibición en el acceso a los turistas, señaló Alberto Hernández Taddey.



El titular de la Dirección de Fomento Económico y Turístico Municipal manifestó que aunque que las personas pueden acudir, es necesario que sea con responsabilidad, cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de seguridad como el uso de cubrebocas, gel, y con respeto a la sana distancia.



“Hubo un ‘vientecito’ agradable donde se reactivaron algunos restaurantes, ya que sabemos bien que podemos estar abiertos desde las nueve de la mañana a nueve de la noche”, resaltó.



A pesar de que no especificó el número estimado de cuántas visitas se registraron este fin de semana en dicho punto, manifestó que hoteleros, restauranteros, vendedores ambulantes y de renta de carpas ya registran un aumento en sus ingresos.

“Ahorita los restauranteros no están hablando de derrama, no dan números como en otras ocasiones, están tomando las precauciones y comentan que les fue bien, no quieren alertar a la gente”, dijo.NO ESTÁ TODO AL 100%



El funcionario recordó que no están abiertos los restaurantes al 100%, por lo que es necesario que visitantes tomen sus precauciones en grupos menores de diez personas.



Puntualizó que los operativos para inspeccionar los protocolos sanitarios en los establecimientos continuarán, principalmente en los 14 restaurantes que operan en el lugar, para prevenir contagios en el punto turístico.

