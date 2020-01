Virgen de la Candelaria les hace milagros; le pagan con devoción ¡y tamales!

Motivadas por el amor, la fe y el agradecimiento por los milagros cumplidos por la Virgen de la Candelaria, el grupo de celadoras del ‘Santuario de Nuestra Señora de Candelaria’, ubicado en Villa de Seris, ha llegado a realizar hasta mil tamales en un día para la venta del 2 de febrero.

Tengo muchos aquí cooperando con la hechura, ya no sé ni cuántos años porque no me acuerdo, pero hemos llegado a hacer hasta mil tamales por día y la verdad es que no me canso, no hay cansancio porque sé que es para servirle a ella. Es la fe la que no nos cansa, la alegría de servir y de sentirnos como hermanas todas", expresó María de Jesús Andrade, una de las celadoras del grupo.

Contó que ha visto la gracia de la Virgen muchas veces con personas cercanas a ella y es por eso que siempre le ha servido fielmente con la preparación de las festividades del 2 de febrero, pero fue el último milagro que le realizó, cuando en carne propia pudo sentir la presencia de la figura religiosa.

"La Candelaria es la Virgen de la Luz y todos los que tienen algo de la vista le piden a ella que los ayude, yo la mera verdad no le he pedido nunca nada, lo único que le pido es que me dé fuerza para servirle hasta que ella lo decida, pero me pasó algo maravilloso que no puedo explicar", relató.

"El primero de noviembre estaba yo ahí enfrente del Señor y de repente mi mundo se dio vuelta. Empecé a marearme y no miré. Yo usaba lentes desde siempre y al rato cuando me repongo me levanto para ir a la banca y le dije: ‘Señor permíteme nomás llegar a la banca’, cuando llego, ya me senté y al rato me pongo los lentes porque los tenía guardados, pero no miré, extrañada los limpié y me los volví a poner y otra vez no me sirvieron y desde ese día no uso lentes, no los necesito".

LA META

Este año las celadoras tienen como meta realizar 10 mil tamales de carne para vender en la kermés que se realiza en la plaza principal de Villa de Seris todos los años los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, donde lo recaudado será para dar servicio a la Parroquia ubicada en la misma colonia.

"La ganancia entra directamente a la iglesia para los gastos que tienen durante todo el año. Hay que recordar que es una parroquia muy antigua y hecha de adobe, entonces necesita mucho servicio por la cuestión del salitre que se le hace, las goteras, el desgaste natural, son muchas cosas que no se ven pero se tienen que hacer", explicó Irma Beatriz Castro, hermana mayor del grupo de celadoras.

Castro aprovechó también para invitar a todos los creyentes a las misas de la novena que se realizarán a partir del 24 de enero en la Parroquia, la cuales tendrán diferentes temáticas, todas destinadas a pedir por el bien general de la ciudadanía.