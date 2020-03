Viejos los cerros...

Buscarse un espacio en el que se puedan distraer y sobre todo seguir haciendo deporte fue la principal meta que se buscó con la creación de la Liga Diamante de Beisbol de 65 años y mayores.

Después de ver que en otras categorías cada vez tenían menos actividad por el paso del tiempo en sus capacidades, Óscar Zúñiga y un grupo de compañeros pusieron la mente en desarrollar este nuevo circuito.

Los pioneros queremos seguir jugando, y por razones obvias le estamos dando lugar a los jóvenes, que por jóvenes me refiero a personas de 50 años, que vienen de otras ligas y nosotros a la banca, hasta que nos toque el turno.

“Es muy obvio, y no se discute eso, por eso creamos esta liga que le pusimos Diamante 65 y Mayores. Fue relativamente conseguir los equipos porque todos queremos jugar, cuando fuimos equipo por equipo a hacer la propuesta, muchos nos aplaudieron”, destacó.

El circuito se lleva a cabo los domingos a partir de las 10:00 horas en campos ubicados al Sur de la ciudad, en las inmediaciones del Parque Industrial, y se espera que siga creciendo conforme pasan los años.

“Definitivamente (se va a expandir), nuestra liga se va a terminar en mayo, para entonces, la liga de 60 años va a coincidir con nosotros y si no, los vamos a esperar, calculamos que habrá de tres a cuatro equipos más para la siguiente temporada”, destacó.

Hidrotec, Óptica Bien Ver, Bar Nuevo Capri-Sahuaro y Ariel Biesa son los equipos que fungieron como fundadores de este certamen, y los cuales esperan seguir compitiendo conformen pasen las temporadas.

Manuel Cesáreo Duarte, integrante del equipo Hidrotec y quien a sus 75 años es uno de los peloteros más lonjevos del circuito, expresó que el hecho de mantenerse activo toda la semana lo mantiene todavía jugando beisbol.

“Yo me mantengo haciendo ejercicio toda la semana, correr, un poco de pesas, andar en bicicleta y eso es lo que me tiene aquí. Todavía hago algo y todavía me defiendo con el bat y con el guante también”, comentó.

Además, dijo que el estar en la Liga Supermaster, de 50 y Mayores, es complicado para ellos, incluso arriesgan un poco el físico pues se enfrentan a peloteros que todavía tienen más fuerza que ellos.

Gracias a ellos (organizadores) que echaron a andar esta liga porque nosotros ya no podíamos jugar allá, está llegando mucha gente joven, y corre el peligro de que te peguen un batazo porque están más fuertes y más enteros”, reconoció.

En este mismo tema, y como uno de los miembros de edad más avanzada, Manuel aceptó que un golpe fuerte sería complicado de sanar, pero no tienen miedo a eso, pues saben que les pudiera suceder en cualquier otro lugar cotidiano.

Para otro de los peloteros, Ricardo Martínez, el haber jugado en todas las categorías desde niño hasta adulto mayor lo llena de satisfacción, sobre todo por ser de los fundadores de este circuito que irrumpió en el beisbol hermosillense.

“Yo he jugado en todas las categorías y esta parece que va a ser la última, y me parece perfecto que hayan abierto esta liga para gente como nostros. Sentíamos que nos estaba quedando grande la Supermaster”, indicó.