¿Víctima de un delito? Este es el ABC de qué no debe de hacer

HERMOSILLO, Sonora.- Si le robaron en su casa y usted entra en ella puede comprometer la escena del crimen, por eso es una de las cinco cosas que debe de evitar al ser víctima de robo.



Lo que sí debe de hacer en primer lugar es mantener la calma, no entrar en su casa y llamar de inmediato al número de emergencia, recomienda la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), brinda a la ciudadanía que fue víctima de algún delito.



El coordinador de criminalística de la FGJE, cuya identidad se omite por protocolo de seguridad, indicó que lo correcto es enfocarse en tratar de mantener la calma.



"Primero que nada es no actuar de una manera inconsciente, no alertarse, no actuar en crisis, porque eso nos va a generar muchísimo pánico y va a generar muchísimo pánico a la sociedad y lo primero que tenemos qué hacer es llamar al 911 para que nos manden una unidad de la Policía.



"Ya que llegaron los policías, por lo general los primeros respondientes son los policías municipales, realizar un relato de qué fue lo que vieron y qué es lo que pudieron haber tocado, porque es ahí en donde entramos en la etapa de qué es lo que no se debe de hacer en una intervención", dijo.



El experto destacó que es importante que la persona involucrada en el hecho no toque nada, no camine e inclusive, no mastique chicle (porque al masticar puede salir saliva y en ella va ADN), ya que tales acciones contaminarían la escena del crimen.



"No debemos de mover absolutamente nada porque es muy probable que nuestra verdad sea una verdad a medias, una verdad que no la podemos contar completa porque ya nos movieron los casquillos, nos movieron el cuerpo o los lugares en donde pudo haber tocado el presunto culpable de un robo", agregó.

Es importante, resaltó, que todos respeten las limitaciones de área o acordonamientos que las autoridades realizan para evitar entorpecer la labor de los expertos.

"Los policías también tienen que estar en un área de seguridad para resguardar y precisamente evitar que la gente se meta, que curiosos no se vayan a robar algún casquillo y deben estar precisamente para brindarles la seguridad a las personas que se encuentran en prevención.

"En caso de que una persona cometa una falta", aseveró, "se va a llevar al Ministerio Público y ahí se va a determinar la condición jurídica en la que se encuentra".

LOS TRÁMITES



Los policías municipales y estatales están capacitados para realizar de manera correcta el Informe Policial Homologado (IPH) y al mismo tiempo realizar la denuncia, sin necesidad de que el ciudadano tenga que acudir posteriormente a una agencia del Ministerio Público (MP).



Aclaró que la víctima tendría que acudir al Centro de Atención Temprana (CAT) de la FGJE en caso de que tenga un dato nuevo que aportar o algún dato que se haya olvidado al momento de levantar la denuncia y así poder ampliar el relato.



Explicó que para realizar este paso, el oficial que realizó el IPH tuvo que haberle proporcionado al reportante un número de folio que consta de ocho dígitos, los cuales serán solicitados en el CAT por el agente del MP.



"Cuando el policía, posterior al realizar el IPH, lo lleva a la agencia del MP, con el número de folio se hace la referencia y le ponen el ‘número único de caso’, que es cuando ya se estaría actuando en sede ministerial", puntualizó.



El criminalista aseguró que el personal de Servicios Periciales estará presente en cualquier hecho delictivo, siempre y cuando se requiera, sin importar que se trate de un robo, homicidio o detonaciones por arma de fuego, con el fin de coadyuvar con el agente del MP y así "contar la verdad histórica del hecho".



"Ocurre el robo, nos llaman a nosotros y eso va a depender mucho del afectado, y posteriormente acudimos al domicilio. Se realiza la práctica de levantamiento de huellas dactilares con los polvos que tenemos y las enviamos a un banco de datos nacional.



"Ese banco de datos", expuso, "nos va a arrojar un resultado en aproximadamente en cinco, seis o siete días, todo va a depender de la carga de trabajo que tengan en el sistema".