HERMOSILLO.- Los hermanos Paz saben que los milagros existen y afirman que son la prueba viviente de ello, al sobrevivir un fuerte accidente automovilístico del cual se encuentran recuperándose física y emocionalmente.

Los hermanos Paz reían y veían las redes sociales mientras viajaban como pasajeros en un vehículo compacto, la noche del 22 de agosto pasado, pero todo cambió en un segundo al llegar a una curva donde el conductor perdió el control del carro y se volcaron. Ambos hermanos salieron proyectados fuera del carro más de 35 metros.

De pronto Cristian García Paz se vio cuando arrastraba entre la maleza y las piedras al final del bulevar Morelos, casi al llegar al entronque con la carretera Internacional, pues su pierna, meniscos y la pelvis estaban destrozados por el impacto, pero él solo pensaba en pedir ayuda para salvar a su hermano y demás acompañantes que minutos antes se habían volcado.

Jorge Adrián Medina Paz, de 16 años, y Cristian Francisco García Paz, de 18, sólo recuerdan que se vieron volar mientras una puerta del vehículo se desprendía; el cielo estaba estrellado pero en ese tramo, casi en el entronque a la salida hacia Nogales todo se veía oscuro.

Me arrastraba intentando llegar a la carretera, escuchaba cómo respiraba mi hermano y me desesperaba, sabía que estaba muy mal, no encontraba mi celular para pedir ayuda, cuando sentí que no la iba a hacer, vi al cielo y le pedí a Dios que me ayudara, de pronto escuché una voz y me dijo: ‘¿Este es tu celular?’ y una mano me dio mi teléfono”, relata Cristian García.